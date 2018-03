Тенис Федерер ще е №1 минимум месец 19 февруари 2018 | 11:14 - Обновена 0 0 0 0 0



With his 62 62 win over Grigor Dimitrov in #ABNAMROWTT final, @RogerFederer is ensured to be World No. 1 for at least 4 weeks (19 February-18 March). — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 18, 2018

Back at One! @RogerFederer wins #ABNAMROWTT QF to ensure return to World No. 1 in Monday's @ATPWorldTour Rankings. Federer will set or extend records for:

- Most Weeks at No. 1 (303)

- Oldest No. 1 (36)

- Years Since Debut at No. 1 (14)

- Years Between Stints at No. 1 (5) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 16, 2018

Федерер може би ще се опита да натрупа максимален точков аванс пред испанеца преди двата мартенски “Мастърс”-а (в Индиън Уелс и Маями), тъй като швейцарецът има да защитава цели 2000 точки след титлите си в тези два турнира, докато Надал ще брани 690 точки в същия период. Новият №1 в света Роджър Федерер ще остане на първото място в световната ранглиста за минимум месец (19 февруари - 18 март). 36-годишният швейцарец стана официално днес най-възрастният №1 в историята. В момента той има 345 точки аванс пред досегашния лидер в ранглистата на ATP Рафаел Надал. С титлата си на турнира в Ротердам, където вчера победи с 6:2, 6:2 Григор Димитров на финала, Федерер си осигури оставането на върха поне до приключването на “Мастърс”-а в Индиън Уелс, където има да защитава миналогодишната си титла.В следващите дни Федерер ще реши дали ще участва в започващия на 26 февруари турнир в Дубай, където на този етап водач в схемата се очаква да бъде Григор Димитров. Швейцарецът отпадна във втория кръг в Дубай миналата година и има да защитава само 45 точки. Надал пък има да защитава 300 точки следващата седмица, след като през 2017 година достигна до финала на турнира в Акапулко.Федерер може би ще се опита да натрупа максимален точков аванс пред испанеца преди двата мартенски “Мастърс”-а (в Индиън Уелс и Маями), тъй като швейцарецът има да защитава цели 2000 точки след титлите си в тези два турнира, докато Надал ще брани 690 точки в същия период.

