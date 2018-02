НБА Отборът на ЛеБрон Джеймс спечели Мача на звездите в НБА 19 февруари 2018 | 10:17 - Обновена 0 0 0 4 9



Джеймс завърши с 29 точки, 10 борби и 8 асистенции и за трети път в кариерата си спечели приза МВП (Най-полезен играч) на мача.

Kyrie Irving with the behind his back fake pic.twitter.com/EZwl1QkJju — Ballislife.com (@Ballislife) February 19, 2018

За пръв път тази година "Мачът на звездите" не се проведе в класическия формат Източна срещу Западна конференция, а двата отбора бяха с капитани ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри, които сами избраха съставите за своите тимове.



Селекцията на Стеф Къри доминираше през първата четвърт, но на почивката водеше със 78:76. Тимът на Джеймс стигна до успеха след силна игра в последните две минути. Той изравни 144:144 след като вкара тройка 1:30 минута преди сирената последва един наказателен удар на ДеРоузън за тима на Къри, след което Джеймс вкара кош за 146:145 34.5 секунди преди края. Крайния резултат оформи Ръсел Уестбруук преди финалните 10.7 секунди.

2018 #KiaAllStarMVP, @KingJames of the @cavs! #TeamLeBron #NBAAllStar pic.twitter.com/Nzwmi9YMDD — NBA (@NBA) February 19, 2018

Стеф Къри завърши с 11 точки. От неговия тим се отличиха Деймиън Лилард и ДеМар ДеРоузън с по 21 точки.



Кевин Дюрант вкара 19 точки за победителите, а Джордж добави 16 точки.



ЛеБрон Джеймс стартира в 14-и пореден Мач на звездите в кариерата си.

#LeBronJames posts 29 PTS, 10 REB, 8 AST en route to the #TeamLeBron win and his third #KiaAllStarMVP award!#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/ne8jXzR9LA — NBA.com/Stats (@nbastats) February 19, 2018

Сред звездните гости на шоуто бяха актьорите Джак Никълсън, Арнолд Шварценегер, Елън Помпео и Джулиън Муур, рапърът Снуп Дог, певиците Бионсе и Риана, комедиантът Крис Рок, боксьорът Флойд Мейуедър, както и бившите баскетболни звезди Карийм Абдул-Джабар, Джери Уест и Бил Ръсел.











