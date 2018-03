ПьонгЧанг 2018 Канадци поведоха след краткия танц при танцовите двойки 19 февруари 2018 | 09:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Канадците се представиха отлично и подобриха собствения си световен рекорд за оценка за кратък танц - 83.67 точки. Те получиха четвърто ниво на оценки за всичките пет елемента на програмата.



Теса Върчу и Скот Мойр могат да спечелят рекорден пети медал от олимпийски игри в кариерата си. Двамата са част от тима на Канада, който триумфира с титлата в отборната надпревара в ПьонгЧанг.



Canadian ice dancers Tessa Virtue and Scott Moir ranked first after the short program at #PyecongChang2018 pic.twitter.com/LkQ2uIdN8F — Xinhua Sports (@XHSports) 19 февруари 2018 г.

Канадците се изравниха на върха в класацията по най-много спечелени отличия от фигуристи на зимни олимпиади с Евгени Плюшченко (Русия) и Гилис Графстрьом (Швеция), които също имат по четири медала.



Върчу и Мойр са олимпийски шампиони от Ванкувър 2010, сребърни медалисти в отборното и при танцовите двойки в Сочи 2014 и сега взеха злато отборно в ПьонгЧанг 2018. Освен това те са трикратни световни шампиони.



Двукратните световни шампиони Габриела Пападакис и Гийом Сисерон (Франция) са на втора позиция с 81.93 точки, след като изиграха стабилно своята латиноамериканска програма. Изпълнението им обаче не беше на ниво заради проблем с костюма на фигуристката. Горната част на роклята й се отвори по време на изпълнението и се видя част от бюста й. Това разконцентрира французите, но въпреки всичко те имат шанс да се борят за титлата.



Шампионите на САЩ Медисън Хабел и Закари Донахю са трети със 77.75 точки, следвани от сънародниците си Мая Шибутани и Алекс Шибутани със 77.73 точки.



Световните и европейски шампиони за 2014 година Анна Капелини и Лука Ланоте (Италия) са на пето място със 76.57 точки, следвани от европейските шампиони за 2013 година и олимпийски първенци отборно от Сочи 2014 Екатерина Боброва и Дмитри Соловиев (Русия) със 75.47 точки.



Tessa Virtue and Scott Moir win the short dance, ahead of Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron and Madison Hubbell and Zachary Donohue who finished just 0.02 of a point ahead of the Shib Sibs. pic.twitter.com/sfaKx31qCC — IFS Magazine (@ifsmagazine) 19 февруари 2018 г.

