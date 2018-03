Англия Скоулс: Дори съотборниците ми не знаеха за завръщането ми 18 февруари 2018 | 19:26 - Обновена 0 0 0 0 1



КАЛОЯН АНТОНОВ Бившият играч на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс разкри детайли от завръщането си във футбола през януари 2012 г., след като се беше отказал преди това през май 2011 г. Тогава легендата на клуба по спешност отново се присъедини към тима заради криза с контузени играчи в средата на терена.Скоулс пожелал да се завърне във футбола и го обсъдил с Гари и Фил Невил, които го посъветвали да говори с асистент мениджъра на “червените дяволи” Мик Фелан, който с радост се съгласил, а Дейвид Гил подготвил контракта му. Така халфът бил готов за повторен дебют срещу градския съперник Манчестър Сити “Алекс Фъргюсън не каза на играчите, защото мисля, че искаше да го запази в тайна. Когато се появих в съблекалнята за мача, се притеснявах какво ще си помислят момчетата. Бях резерва и загрявах за моята смяна, когато един от треньорите на Сити ме попита “Какво, по дяволите, правиш тук?”. Аз се питах същото, а когато влязох, бяхме с човек повече и три гола преднина. Агуеро намали за 3:1 по моя вина, при което си помислих “Какво направих?”.Легендарният полузащитник сподели и кога е осъзнал, че е настъпило времето окончателно да сложи край на кариерата си. “Помня един мач срещу Тотнъм у дома - беше третият или четвъртият кръг на сезон 2011/12 и мисля, че бихме 3:2. Справях се добре с пасовете, но си спомням как Муса Дембеле Гарет Бейл преминаваха покрай мен с лекота. Знам, че те го правят и с останалите играчи, но тогава си помислих “Не мога да върша това повече”. Исках да се откажа много рано през сезона, но реших, че така ще изглеждам глупаво”.Преди повторно да се присъедини към клуба, Пол Скоулс провел една тренировка с първия тим. “Трябваха ми бутонки, така че отидох до близкия магазин и си взех един чифт за 50 паунда, защото си нямах спонсор. Не трябваше да допуснем от Nike да разберат, защото така щеше да е ясно, че се завръщам”, спомня си бившият футболист.Той разкри и причината, заради която Пол Погба напусна отбора в посока Ювентус . “Фъргюсън искаше да тренирам резервния отбор и аз се съгласих. По това време там бяха Джеси Лингард и Погба. Тогава дойдоха контузиите и доколкото помня, се наложи Фил Джоунс и Фабио да Силва да играят като централни полузащитници срещу Блекбърн, мисля. Според мен тогава Погба реши да ни напусне, защото смяташе, че той заслужава да играе вместо тях. Той обаче не се представяше достатъчно добре при резервите, за да попадне в първия тим”, завърши Пол Скоулс.

