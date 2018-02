Волейбол Светльо Гоцев и Тур удариха Рен и поведоха във Франция 18 февруари 2018 | 18:24 - Обновена 0 0 0 0 0



Тур има 39 точки в актива си (13 победи, 5 загуби), но има по-добри показатели от досегашния лидер Пари Волей, който също е с 39 точки.



Светослав Гоцев игра през целия мач, но записа едва 2 точки (2 блока).



Най-резултатен бе отново бе латвийският диагонал Херманс Еглескалнс с 24 точки (1 блок, 56% ефективност в атака), Мориц Райхерт добави 14 точки (1 ас, 1 блок).

.@ToursVolleyBall replace @ParisVolley75 at the top, @CVB52HM succumb to @Spvb86 and fall to No.3 https://t.co/Y5hVnv6I2V #VolleyLAM #volleyball pic.twitter.com/VAjzh8006z — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) 17 февруари 2018 г.

За Рен се отличи звездата Кевин Льо Ру с 21 точки (2 аса, 1 блока, 56% ефективност в атака).

Рен заема 11-та позиция с 16 точки (5 победи, 13 загуби).



В петък (23 февруари) Гоцев и съотборниците му се изправят срещу Шомон, ден по-рано Рен излиза срещу Ница с Иван Колев и Владислав Иванов в състава.

Прочетена 256

