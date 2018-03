ПьонгЧанг 2018 Швеция и Финландия предложиха зрелище, но "короните" ликуваха в края 18 февруари 2018 | 17:10 - Обновена 0 0 0 0 1



С успеха шведите спечелиха първото място в група "С" и си осигуриха класиране директно за четвъртфиналите. Загубата пък остави Финландия на второ място в групата и така скандинавският тим ще трябва да играе с домакините от Република Корея в осминафинален плейоф. Sweden #SWE finishes the preliminary-round as #1 ranked team and gets a quarter-final bye after beating archrival Finland #FIN 3-1. Story and more pics: https://t.co/6VO8ko56uU



Photo: Matt Zambonin / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/74QoHwju71 — IIHF (@IIHFHockey) February 18, 2018



Двата отбора направиха много равностоен мач, който бе решен в самия му край. Шведите откриха резултата в 15-ата минута на Антон Ландер, докато Йонас Кемпайнен изравни за Финландия в самото началото на втората третина.



Тимът на Финландия не успя да се възползва от няколко наказания на шведски хокеисти, за да поведат, като по този начин шведите запазиха перфектната си статистика да не допускат гол при числено намален състав от началото на Игрите. Патрик Закрисон отново изведе "тре кронур" напред в резултата в 49-ата минута на мача, а пет секунди преди края на редовните 60 минути Оскар Мьолер оформи крайното 3:1 на празна врата. Oscar Moller secures #SWE a 3-1 win over #FIN with an empty-net goal. #PyeongChang2018 #IceHockey pic.twitter.com/Y4L2zOrO8r — IIHF (@IIHFHockey) February 18, 2018



В другия двубой от вечерната сесия олимпийският шампион Канада победи с 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) домакините от Република Корея. Кристиан Томас, Ерик О'Дел, Максим Лапиер и Гилбърт Брюле бяха точни да "кленовите" листа, които имаха тотално надмощие в мача.



Успехът позволи на канадците да завършат на второ място в група "А" със 7 точки и така да се класират за четвъртфиналите като най-добър втори отбор, където ще очаква победителя от мача между Финландия и Република Корея. В другите осминафинални двойки Словения среща Норвегия, САЩ е със Словакия, докато победителят от мача между Германия и Швейцария ще играе с Швеция в четвъртфиналите. Canada #CAN blanks host Korea #KOR 4-0 to take 2nd place in its group and 4th place overall and qualifies directly for the quarter-finals! Game story and more photos: https://t.co/yFMt6DcOa3



