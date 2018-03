Кубица ще тества болид за "24-те часа на Льо Ман"

Резервният пилот на Уилямс Роберт Кубица може да се състезава в световните серии по издръжливост този сезон, ако тестът с Менър следващата седмица бъде успешен. След оттеглянето си от Формула 1, британският тим съсредоточи усилията си върху шампионата по издръжливост.

Кубица премина през няколко теста за WEC миналата година, но отказа състезателно място, за да се фокусира върху възможното си завръщане във Формула 1. След като това не се получи напълно и Сергей Сироткин бе избран от Уилямс за втори пилот, Кубица ще се опита да си гарантира място за "24-те часа на Льо Ман", където тази година на стартовата решетка ще видим и двукратния шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо.

Robert Kubica will test for the Manor LMP1 squad next week ahead of a potential @FIAWEC campaign:https://t.co/cBYSwUEAkW pic.twitter.com/xMmMbyPcWw