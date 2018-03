Англия Кой е младокът, повикан на мястото на Погба? 18 февруари 2018 | 16:13 - Обновена 0 0 0 1 2

Amazing experience travelling with the first team and being on the bench today!! @ManUtd pic.twitter.com/I1LctdDbVZ — ethan hamilton (@ethanhamilton98) February 17, 2018

Ето и малко повече информация за таланта, за когото досега повечето фенове не бяха чували. Младият шотландец е юноша на Хътчисън Вейл, откъдето е привлечен и



Когато е на 16 г., от Манчестър Юнайтед се свързват с него и той се съгласява да се присъедини към “червените дяволи”. Сравняван именно с Флетчър и дори с Рой Кийн, Хамилтън е централен полузащитник, който играе добре както в атака, така и в защита. Той притежава силна физика, придружена от динамичен стил на игра. Разполага и с мощен удар и е познат като футболист, който играе без страх.

Under-23 midfielder Ethan Hamilton replaces Paul Pogba in the squad for today’s game against Huddersfield. Here he is scoring a belter for the U18s. #mufc [mu] https://t.co/QHjufqAau9 — United Xtra (@utdxtra) February 17, 2018

Халфът играе за дубъла на Юнайтед, като носи фланелката с номер 48. Юношески национал до 19 г. е за страната си.



