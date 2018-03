ПьонгЧанг 2018 Фуркад: Все още очаквам да ми кажат: "Победител не си ти" 18 февруари 2018 | 15:44 - Обновена 0 0 0 1 1



"Това е невероятно. Все още очаквам да ми кажат: "Победител не си ти". Завърших втори в масовия старт във Ванкувър 2010, а преди четири години в Сочи се борих за златото със Свендсен, но той ме победи с три сантиметра след фотофиниш", коментира Фуркад след финала. Men's #biathlon 15km mass start's amazing finish! Martin Fourcade #FRA #gold and Simon Schempp #GER #silver! #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/rqdW7JlO6r — Olympics (@Olympics) February 18, 2018



"Мислех си за това през цялата последна обиколка, защото мислех, че това може би ще се повтори. Когато видях финалната права почувствах, че вече съм загубил. Всичко това е нереално. Чакам да се прибера в стаята си, да взема телефона и да се убедя, че всичко е истина. Сега се чувствам като в сън. Този успех се възприема по различен начин, отколкото в преследването, където спечелих титлата. Това е моето четвърто олимпийско злато - не мога да се чувствам по-щастлив", добави Фуркад.



