Тенис ФедЕкспрес прегази Григор за по-малко от час 18 февруари 2018 | 17:38 - Обновена 0 0 0 35 216



Трябва да се отбележи, че във втория сет изглеждаше, че българинът изпитва и някакви физически проблеми, най-вероятно свързани с глезена или коляното. Припомняме, че доскоро хасковлията имаше и леки проблеми с рамото, заради които пропусна турнира в София.



Why hello there!



Federer and Dimitrov are on court.



Watch the @abnamrowtt final live: https://t.co/o4Qr1Bq1qY pic.twitter.com/qaz4w924sR — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2018

ПЪРВИ СЕТ:



Поставеният под №2 Григор взе на нула откриващия си сервис-гейм и започна доста добре мача, печелейки 6 от първите 7 точки в срещата. Водачът в схемата Федерер все пак изравни резултата с гейм на 30, но Димитров отново излезе напред, вземайки на 15 второто си подаване, като при 40:0 допусна двойна грешка. Швейцарецът изравни за 2:2 с гейм на нула, а веднага след това притисна Димитров. Българинът първоначално се измъкна от 0:30 в петия гейм, но при 30:30 допусна лека грешка от воле на мрежата, изкарвайки топката в аут. Следващата точка бе разиграна на втори сервис на хасковлията и завърши с бекхенд в мрежата на Григор, който допусна първия пробив в мача.



Is it going to be #Rogerdam or #Grigordam? #abnamrowtt pic.twitter.com/B3Bv0zn87K — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 18, 2018

Федерер затвърди пробива с гейм на 15 и поведе с 4:2. Нещата продължиха да се развиват зле за Григор, който изостана с 15:40 при свой сервис в седмия гейм. Българинът отрази първия брейкпойнт, но при втория допусна непредизвикана грешка от форхенд и топката се спря в мрежата - нов пробив и 5:2 за Маестрото от Базел. Федерер контролираше събитията на корта в тези минути и без особени проблеми затвори първия сет с 6:2.



What a smash @rogerfederer pic.twitter.com/vJuQKSsBqk — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 18, 2018

ВТОРИ СЕТ:



Проблемите на Григор продължиха и в началото на втория сет. При 30:40 в първия гейм Димитров трябваше да отразява пореден брейкпойнт и се справи с агресивна игра, но страхотен ретур на швейцареца след това донесе на Федерер нова точка за пробив. Григор не издържа и бе пробит, а опитният му противник набързо поведе с 2:0. И следващото подаване на българина не мина без брейкпойнт за Федерер, но този път Димитров успя да се измъкне и най-после сложи край на серията на съперника си от седем поредни гейма - 1:2.



Touché! #abnamrowtt pic.twitter.com/rf2rsj6Htn — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2018

Федерер летеше по корта, а 10-години по-младият от него Григор изглеждаше колеблив и обезверен. При 1:3 и 15:40 Димитров бе изправен пред поредния пробив, но с ефектен смач спаси първия брейкпойнт. След това обаче нашето момче направи двойна грешка и това означаваше аванс от 4:1 за безмилостния днес Федерер. Секунди по-късно резултатът стана 5:1 и новият №1 в света бе само на гейм от трофея. Григор се пребори за 2:5, но не успя да стори нищо в осмия гейм и Федерер триумфира.



Ballboy and catcher in one. pic.twitter.com/JRYLJIX6H3 — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 18, 2018

Димитров влезе във финала без загубен сет, но днес не успя да си извоюва нито една точка за пробив, като в същото време загуби 4 пъти подаването си.



За Роджър това бе мечтана седмица, в която той спечели третата си титла в Ротердам (след 2005 и 2012), а освен това си гарантира и завръщането на първото място в световната ранглиста в понеделник. Швейцарецът е най-възрастният тенисист, оглавявал някога ранглистата на ATP. Димитров пък ще бъде №4 в света при обновяването на класацията на ATP в първия ден от следващата седмица.



Simply too good. Federer beats Dimitrov 6-2, 6-2



Swiss maestro claims his 97th ATP titel overall, 3rd time lucky in Rotterdam. #abnamrowtt pic.twitter.com/Dor5t1eWxK — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 18, 2018

За Федерер това е втори трофей за годината, спечелен във втория му турнир през 2018 година. 36-годишният швейцарец вече има 97 титли на сингъл в кариерата си (плюс 49 загубени финала). Григор пък остава с 8 титли, като вече има 7 загубени финала.



На Димитров му предстои участие на още един турнир от серията ATP 500 - този в Дубай след седмица, като българинът ще бъде водач в схемата там. Федерер не е записан сред участниците в Дубай, а тепърва ще разберем дали швейцарецът ще поиска "уайлд кард" за участие в състезанието в последния момент.

