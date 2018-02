Клер Уилямс: "Слава Богу, че има пилоти, идващи с пари"

Шефката на Уилямс Мартини Клер Уилямс споделя, че пилотите, подкрепени с пари, не са нещо ново за Формула 1. Според нея негативните коментари към тях са необосновани и наивни.

Уилямс приветстваха в отбора си Сергей Сироткин, който донесе значителна финансова инжекция, и по тази причина си лепна етикета "платен пилот". Според дъщерята на Сър Франк Уилямс, обаче, това е от изключителна полза за тима, а в историята на спорта има много примери за пилоти, които са започнали със солиден финансов гръб. Най-очевидният пример е Фернандо Алонсо, който от началото на кариерата си е подкрепян от банка Сантандер, но днес е смятан за един от най-добрите състезатели изобщо.

