Нювил е новият лидер във WRC след безапелационна победа на рали Швеция

Пилотът на Hyundai Тиери Нювил не допусна грешка в трите последни етапа от рали Швеция и след като пое лидерството още в петък си гарантира безапелационна победа в снежното състезание – втори кръг от сезон 2018 в Световния рали шампионат. Победителят от Монте Карло и шампион за последните пет години във WRC Себастиен Ожие финишира едва десети и така Нювил успя да се превърне и в лидер в генералното класиране с 11 точки аванс пред французина.

От първия неделен етап Нювил изгуби осем секунди заради предпазливия си ход, но въпреки това стартира последния суперспециален етап с аванс от 16.2 секунди пред Крейг Брийн със Citroen. В крайна сметка белгиецът победи с преднина от 19.8 секунди. Брийн финишира втори, с което записа най-доброто си представяне във WRC кариерата си. Трети на подиума се качи вторият пилот на Hyundai Андреас Микелсен.

Новият пилот на Toyota Есапека Лапи финишира четвърти след впечатляващо представяне днес, с което стопи голяма част от изоставането си и навакса три позиции. Освен 12-те си точки, които взе с четвъртата си позиция, той спечели последния суперспециален етап, което му донесе 5 бонус точки.

Топ 5 допълни третият състезател с Hyundai Хейдън Падън, който метри преди финала се удари в снежна преспа и падна с една позиция в общата подредба в Швеция. Шести финишира Мадс Остберг с втория Citroen, следван от финландското дуо Яри-Мати Латвала (Toyota) и Теему Сунинен (Ford).

От Танак и Себастиен Ожие бяха последните пилоти, класирани в зоната на точките. За Ожие това бе подарък, тъй като десетият Елфин Еванс бе наказан с 50 секунди за закъснено стартиране в последния етап.

Clip of @krismeeke spin on SS17 from the TV crews #RallySweden #WRC #WRCLive pic.twitter.com/jCwziwSc22