Розалин Пенчев и Боливар превзеха върха в Аржентина (видео + снимки)

Националът Розалин Пенчев и тимът на Персонал (Боливар) завършиха редовния сезон в аржентинското първенство като лидери, след като се наложиха категорично над Унтреф Волей с 3:0 (25:18, 25:23, 25:20) в последния мач от АКЛАВ Лигата преди плейофите. Така с 45 точки в актива си (15 победи, 5 загуби), Персонал детронира досегашния лидер УПЦН (Сан Хуан).

Пенчев стана трети сред реализаторите на "орлите". Най-резултатен бе Тео Лопес. За Унтреф Кайо Алвеш приключи

Унтреф заема деветата позиция в таблицата с 18 точки (5 успеха, 15 поражения).

.@BolivarVoley finish regular season as No.1, @UpcnVoley and @lomasvoley at No.2 and No.3, respectively (PLAYOFF BRACKET) https://t.co/vYZYEQqPiQ #voley #SuperVoleyBNA pic.twitter.com/sM4sacftzy