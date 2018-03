Григор Димитров - рицарят в бляскава броня на тениса (видео)

The knight in shining armour of the tennis world in 2018...@GrigorDimitrov pic.twitter.com/yCtnQLO5MR — Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2018

Why @GrigorDimitrov should win the sportsmanship award.

He's always nice to the ball boys/girls.

Grigor helping a ballgirl in Miami 2014 pic.twitter.com/po7aXig9eC — J K (@ForeverRayitsa) February 17, 2018

Световният номер 4 (официално от понеделник) Григор Димитров бе определен за “рицаря в бляскава броня на световния тенис през 2018 година” от официалната телевизия на АТР - Tennis TV. В социалните мрежи медията отчита, че Димитров веднага се е притекъл на помощ на Давид Гофен, когато белгиецът по нелеп начин контузи лявото си око по време на полуфиналния им сблъсък в Ротердам.Както е известно, той се отказа и Григор го елиминира след 6:3, 0:1, а на финала ще се изправи срещу Роджър Федерер. Вижте тук къде можете да гледате дългоочаквания дуел между двама от най-зрелищните майстори в света Припомняме, че не за първи път Димитров впечатлява световните медии със спортсменското си поведение - срещу Кайл Едмънд в Бризбън той също прескочи мрежата на спринт, за да провери дали съперникът му е добре след тежко падане на корта.В по-минали моменти пък българинът е помагал и на децата, подаващи топките, с което отдавна си е заслужил статута на техен любимец.