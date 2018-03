Зимни спортове Чикаго прегази Вашингтон, Малкин записа точка 900 за Питсбърг 18 февруари 2018 | 10:59 0 0 0 0 0 We want to see YOU at #BHC2018! Reserve your chance to join the #Blackhawks fun this summer.



Евгени Малкин се отличи с гол и асистенция и записа 900-ата си точка в НХЛ при успеха на шампиона Питсбърг с 5:3 над Торонто. Анти Раанта направи 39 спасявания за първия си "шътаут" за сезона и общо девети в кариерата си, а Аризона спечели с 1:0 срещу Едмънтън. Кристиан Дворжак вкара единствения гол за четвъртата поредна победа на тима. Malkin on his line: "We used our chances... I was just trying to support those two guys. Hagy has confidence and is playing unbelievable. Rusty is back and I think he is feeling pretty good now too." — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2018 Чикаго разгроми гостуващия Вашингтон със 7:1 и прекъсна серия от осем поредни загуби. Джонатан Тейвс завърши с гол и две асистенции, а Патрик Кейн, Брендън Саад и Райън Хартман допринесоха с по гол и асистенция.Евгени Малкин се отличи с гол и асистенция и записа 900-ата си точка в НХЛ при успеха на шампиона Питсбърг с 5:3 над Торонто. Анти Раанта направи 39 спасявания за първия си "шътаут" за сезона и общо девети в кариерата си, а Аризона спечели с 1:0 срещу Едмънтън. Кристиан Дворжак вкара единствения гол за четвъртата поредна победа на тима. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 294

