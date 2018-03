ПьонгЧанг 2018 Разследват сигнал за продажба на кучешко месо в ПьонгЧанг 18 февруари 2018 | 11:03 - Обновена 0 0 0 0 0



"Научихме от медиите, че покрай спортните обекти се продава кучешко месо. Проверяваме информацията, но до момента нямаме потвърждение, че това реално се случва. В днешни времена все повече корейци отглеждат кучета за домашни любимци и традицията да се яде тяхното месо постепенно умира", обясни Сон Пек Ю.

As the world watches #Pyeongchang, @HSIGlobal focuses attention on South Korea’s grisly dog meat trade: https://t.co/8cxjM9QJGW pic.twitter.com/bOzOZHNJol — The Humane Society of the United States (@HumaneSociety) February 13, 2018

Ежегодно в Република Корея се убиват около два милиона кучето за месо.

