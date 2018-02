НБА НБА има нов крал на забивките (видео + снимки) 18 февруари 2018 | 10:54 - Обновена 0 0 0 0 6

SPIDA X STAPLES pic.twitter.com/pfnAB7sZzt — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 18, 2018

"Исках наистина много победата. Това е едно от любимите ми състезания от звездния уикенд и ми е трудно да повярвам, че не само участвах в него, но и го спечелих", каза Мичъл след края.

Your friendly neighborhood @spidadmitchell! pic.twitter.com/Y5l7zm01wj — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 18, 2018

Малко преди финалната забивка на Мичъл, Нанс спечели перфектни 50 точки от своя опит и остана много

близо до победата, която неговият баща спечели преди цели 34 години.

Just ONE more piece of hardware @spidadmitchell needs to add to his collection #takenote #VerizonDunk pic.twitter.com/2uZBX4HpBl — Utah Jazz (@utahjazz) February 18, 2018

"Още докато растях, аз се справях много добре със забивките. Не бях много силен в самата игра, а просто забивах и играех в защита. Гледах много видео с изпълненията на Винс, че дори и рядко пропусках негов мач. Специално тази забивка не съм я изпълнявал от половин година и опитах тази сутрин, но не ми се получи", обясни Нанс.

pic.twitter.com/S11dpIuRd0 — Utah Jazz (@utahjazz) February 18, 2018

По-рано Девин Букър от Финикс спечели състезанието за тройки с рекордните 28 точки във финалния рунд, където победи шампиона от 2016-а година Клей Томпсън от Голдън Стейт и Тобиас Харис от Лос Анджелис Клипърс. Донован Мичъл от отбора на Юта Джаз спечели конкурса за забивки от звездния уикенд в Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА). На финала новакът в лигата се наложи над Лари Нанс-младши от отбора на Кливланд с 98-96, като в най-важния си опит показа забивката на 360 градуса на Винс Картър от надпреварата преди 18 години."Исках наистина много победата. Това е едно от любимите ми състезания от звездния уикенд и ми е трудно да повярвам, че не само участвах в него, но и го спечелих", каза Мичъл след края.Малко преди финалната забивка на Мичъл, Нанс спечели перфектни 50 точки от своя опит и остана многоблизо до победата, която неговият баща спечели преди цели 34 години."Още докато растях, аз се справях много добре със забивките. Не бях много силен в самата игра, а просто забивах и играех в защита. Гледах много видео с изпълненията на Винс, че дори и рядко пропусках негов мач. Специално тази забивка не съм я изпълнявал от половин година и опитах тази сутрин, но не ми се получи", обясни Нанс.По-рано Девин Букър от Финикс спечели състезанието за тройки с рекордните 28 точки във финалния рунд, където победи шампиона от 2016-а година Клей Томпсън от Голдън Стейт и Тобиас Харис от Лос Анджелис Клипърс.

Още по темата

0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2302 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1