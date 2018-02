ПьонгЧанг 2018 Олимпийският шампион Хиршер: Първото злато намали напрежението 18 февруари 2018 | 10:51 - Обновена 0 0 0 0 1



Световният шампион в дисциплината Хиршер, обаче, напълно оправда очакванията, след като поведе след първия манш, а в последствие спечели убедително с 1.27 секунда пред норвежеца Хенрик Кристоферсен.



Така той спечели второ олимпийска титла в ПьонгЧанг 2018 след триумфа си в комбинацията.

Here it is! #PyeongChang2018 #goodnight pic.twitter.com/ib0PeoDY5B — Marcel Hirscher (@MarcelHirscher) February 13, 2018

"Не бих казал, че е лесно, когато си абсолютен фаворит в дадена дисциплина. Днес нещата се получиха. Бях лидер след първия манш, но преди да стартирам във втория знаех, че не мога да се отпускам, а трябва да дам всичко от себе си, защото преди мен Хенрик направи страхотно спускане. Бях наясно, че дори малка грешка може да се окаже решаваща в борбата за златото. В началото имах няколко неточности в линията на каране, но постепенно набрах скорост. Емоциите са големи, а това отнема и от физическата сила. Ще ми бъде интересно, дали ще мога да се справя така добре и в слалома", коментира Хиршер, който е фаворит и за олимпийския слалом.



"Определено след златото в комбинацията напрежението върху плещите ми поспадна. Стана ми много по-леко. В крайна сметка си казвах, че вече съм спечелил толкова много отличия и състезания, колкото не съм си и мечтал, когато започвах в ски спорта", каза още Хиршер.

Конкурентите на австриеца признаха превъзходството му.

"В момента Марсел е непобедим в гигантския слалом. Просто той е по-добър от всичКи. Аз съм втори и това е ОК. В тази негова форма всички останали просто се борим за среброто и бронза. Лично аз съм доволен от представянето си. Това е може би най-хубавото ми второ място. В първия манш (б.а. завърши с десето време) не карах добре, но след това направих страхотно второ спускане. Сега в слалома ще рискувам максимално. Надявам се да направих хубава битка с Марсел", каза сребърният медалист Кристофершен.



Алексис Пентюро от Франция се окичи с бронза, както и преди четири години на Игрите в Сочи.



