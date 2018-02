Каква е стратегията на Ботас срещу Хамилтън

Валтери Ботас заяви, че няма да "клати лодката" като Нико Розберг, за да си осигури преимущество над Люис Хамилтън. Финландецът имаше успешен първи сезон в Мерцедес, като финишира трети зад своя съотборник и пилота на Ферари Себастиан Фетел. Валтери се надява да подобри представянето си тази година и да надделее над Люис – също както Нико успя да направи през 2016.

За разлика от немеца, обаче, Ботас настоява, че няма намерение да играе психологически игри, а ще разчита само на пилотирането си. На въпрос на ESPN дали ще се опита да влезе под кожата на своя съотборник, той отговори: "По принцип не ми е в стила да се бъркам в чуждите работи".

"Аз се съсредоточавам само върху моето представяне и върху това как да извлека максимума от себе си и от екипа. Не планирам да се променям в това отношение. Вярвам, че ако се представям стабилно и на ниво, ще имаме по-голямо съперничество на пистата с Люис".

"Честно казано, дори отношенията да се променят, не виждам причина да не можем да работим като отбор върху евентуални проблеми" завърши финландецът.

https://t.co/AXMk0rTyLf - Valtteri Bottas reveals how to get edge over Lewis Hamilton - he won’t copy Nico Rosberg https://t.co/R0HWxDFoEl #F1 pic.twitter.com/egELnqwrIn