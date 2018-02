Два точни удара и два гола на Лукаку класираха Юнайтед в следващия кръг (видео)

10 - Romelu Lukaku has scored 10 goals in his last 10 appearances in the FA Cup. Specialist. pic.twitter.com/6z4akjVW1Q — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2018

16 - Alexis Sanchez has been directly involved in 16 goals in 16 appearances in the FA Cup (eight goals and eight assists). Magic. pic.twitter.com/S3kBaGCTQA — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2018

Манчестър Юнайтед се класира за 1/4-финалите на ФА Къп, след като победи с 2:0 Хъдърсфийлд на "Джон Смит Стейдиъм". И двете попадения реализира Ромелу Лукаку (3', 55'). Голове на Хуан Мата Неманя Матич пък бяха отменени заради засади, като първото решение дойде след намесата на VAR. Системата, която все още се ползва тестово в някои мачове за купата, отново породи много дискусии, а повторенията така и не показаха категорично дали решението, взето с нейна помощ, е било точно.Момчетата на Дейвид Вагнер вече веднъж бяха победили "червените дяволи" през този сезон. Това се случи в първия сблъсък между двата тима в Премиър лийг. Днес обаче не успяха да повторят този резултат, въпреки че в големи моменти от двубоя играха по-добре. Манчестър Юнайтед пък показа завидна ефективност, стигайки до два гола след два точни удара в мача.Мениджърът на "териерите" беше направил четири корекции. Терънс Конголо Филип Билинг , Дани Уилямс и Колин Куанер започнаха като титуляри. Жозе Моуриньо бе направил шест промени. Пол Погба пропусна двубоя заради болест, докато Давид де Хеа Фил Джоунс не пътуваха с отбора. Антони Марсиал Джеси Лингард бяха на скамейката за началото. Серхио Ромеро Люк Шоу , Хуан Мата, Майкъл Карик и Скот Мактомини започнаха.Още в третата минута гостите поведоха. Лукаку направи двойно с Мата, който го изведе много добре зад отбраната на "териерите". Белгиецът задържа добре, справи се с Шиндлер и стреля в близкия ъгъл. Домакините можеха да изравнят само три минути след това, когато Инс се озова зад защитата на Юнайтед, но халфът избърза и шутира неточно. Инс можеше да подаде на Ван Ла Пара, който бе в чиста позиция.Малко след това камерите уловиха игра с ръка на Крис Смолинг в наказателното поле. Ръката бе вдигната, в неестествена позиция спрямо тялото, но ударът бе отблизо. Сигнал не последва. Както вече се спомена, в този двубой имаше видеоасистент рефер (б.ред. системата се използва тестово в някои от мачовете за купата). Според информациите от Острова асистентът е прегледал запис на ситуацията, макар и играта да не бе спряна, но е преценил, че няма основания за дузпа и заради това не е сигнализирал на главния рефер Кевин Френд.Хъдърсфийлд продължи да бъде по-активният тим след гола. В 21-вата минута Ромеро спаси удар с глава на Куанер. Малко по-късно стражът на гостите се справи и с изстрел на Уилямс от 25 метра.В самия край на първата част Хуан Мата отбеляза втори гол, но... попадението бе отменено. Този път ситуацията бе разгледана от видеоаситента Нийл Суорбрик, който прецени, че испанецът е бил в положение на засада при подаването към него.Странното бе, че графиката, която трябваше да покаже дали има засада, бе нелепа, тъй като линиите, маркиращи позициите на играчите, бяха доста криви. Ситуацията бе много тънка, като може би само коляното на Мата бе в положение на засада.В добавеното време още един гол на Манчестър Юнайтед, реализиран от Неманя Матич, бе отменен заради засада. Този път тя бе маркирана от страничния рефер и нямаше нужда от намесата на VAR.Десет минути след подновяването на играта Лукаку удвои, след като този път бе изведен от Алексис, напредна с топка в крака и стреля в близкия ъгъл - 0:2.В добавеното време в игра за гостите се появи Ерик Байи , който пропусна последните три месеца заради контузия.Льосъл, Конголо (70'- Малоун), Шиндлер, Занка , Хадергьонай (70'-Т. Смит), Уилямс, Билинг, Ван Ла Пара (84'-Сабири), Инс, Куанер, МуниеРомеро, Йънг, Линдельоф, Смолинг, Шоу, Матич, Карик, Мактомини, Мата (81'-Лингард), Санчес (75'-Марсиал), Лукаку (93'-Байи)