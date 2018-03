Моторни спортове Маркес оглави втория тестови ден от MotoGP в Тайланд (видео) 17 февруари 2018 | 18:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес (Honda) бе най-бърз във втория тестови ден на тайландската писта "Бурирам". Той изпревари съотборника си Дани Педроса, който бе на върха в класирането с обиколка от 1:30.127 минути за над 4 часа. Happy birthday to Mr #Big6 himself @marcmarquez93, who turns 25 years old today! Have an epic day ripping it up round Buriram! pic.twitter.com/mDdgohNcDA — MotoGP™ (@MotoGP) February 17, 2018 В последния час от теста дойдоха най-добрите времена на повечето пилоти. Новият сателитен пилот на Ducati Джак Милър заемаше втората позиция преди Маркес да счупи 90-секундната бариера и да излезе начело с обиколка от 1:29.969 минути. Шампионът, който днес навърши 25 години, изпробва и нови аеро елементи на Honda през първата част от деня. Младият талант на Yamaha Маверик Винялес дълго време се задържа извън топ 10, но с последни усилия успя да запише четвърто време на само десета пред сателитния пилот на конструктора Йоан Зарко. Само на няколко хилядни зад него се озова Данило Петручи с втория сателитен мотор на Ducati. Дуото на Suzuki Алекс Ринс и Андреа Яноне също излязоха на пистата подобно на Маркес с нови аеро компоненти, но и двамата претърпяха катастрофи, като младокът Ринс зае седмата позиция днес. First time out on the new @suzukimotogp aero fairing and @Rins42 does this



At least he picked up the new part to take back to his mechanics! #RiderOK pic.twitter.com/zODRhjcY1k — MotoGP™ (@MotoGP) February 17, 2018 #Aerowatch ALERT!@suzukimotogp have a new style front fairing for both @Rins42 & @andreaiannone29 to try out over the next two days! #ThaiTest pic.twitter.com/oyAxNZszPP — MotoGP™ (@MotoGP) February 17, 2018 Зад него се наредиха Кал Кръчлоу и заводското дуо на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо. Валентино Роси не успя да напредне в заключителната фаза и остана 14-и, на почти секунда зад Маркес.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 5027

1