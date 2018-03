ПьонгЧанг 2018 Ковалчук вече е №1 в историята на олимпийския хокей 17 февруари 2018 | 17:04 0 0 0 0 3

Kovalchuk all fired up pic.twitter.com/1anHMJWC9K — Blinnter Games (@NHLBlinn) February 17, 2018

Той игра на зимните игри в Нагано 1998, където беше капитан на Русия и вкара девет гола, както и в Солт Лейк Сити 2002, където отбеляза още два. Ковалчук вкара рекордния гол само секунда преди края на втората третина, а 28 след началото на третата се разписа за крайното 4:0. Николай Прохоркин пък даде аванс на руснаците след 7:21 минути игра в първата третина и се разписа за 2:0 в самото начало на втората.



Probably a really dumb decision to leave Kovalchuk wide open

pic.twitter.com/LuePGucCqj — Rob Taub (@RTaub_) February 17, 2018 Иля Ковалчук подобри рекорд на легендата Павел Буре при победата на ОС Русия с 4:0 срещу САЩ в мач група "Б" на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже. С този успех руснаците спечелиха директна квота за четвъртфиналите, докато Словения, САЩ и Словакия ще играят допълнителни плейофи за достигане на тази фаза. Ковалчук се разписа в 40-та минута на срещата със САЩ, с което отбеляза 12-а шайба през кариерата си на олимпийски игри и счупи рекорда на легендата Буре.Той игра на зимните игри в Нагано 1998, където беше капитан на Русия и вкара девет гола, както и в Солт Лейк Сити 2002, където отбеляза още два. Ковалчук вкара рекордния гол само секунда преди края на втората третина, а 28 след началото на третата се разписа за крайното 4:0. Николай Прохоркин пък даде аванс на руснаците след 7:21 минути игра в първата третина и се разписа за 2:0 в самото начало на втората.

