Шампионска Лига Бешикташ се уплаши от феновете си 17 февруари 2018 | 13:50 - Обновена 0 0 0 0 0



Това означава, че в Мюнхен Бешикташ ще бъде подкрепян само от такива свои фенове, които успеят да си купят билети на свободна продажба и съответно ще са седнали сред такива на домакините.

We are coming , @FCBayern !

THE VICTORY WILL BE OURS

Champion @Besiktas JK #UCL @ChampionsLeague #Beikta#ComeToBesiktas #Bayern #Muenchen @07RQuaresma @officialpepe @Ryanbabel @Oficialvlove @AlvaroNegredo9 #Talisca #Fabri @atibahutchinson @MedelPitbull @AdrianoCorreia6 pic.twitter.com/48hUTz18Qp — Respect (@matrixbjk) February 17, 2018

Междувременно полицията в Регенсбург съобщи, че привърженик на Байерн е загубил цели 127 билета за въпросната среща от ШЛ. Той предполага, че е пликът е изпаднал от дрехите му на паркинга край местен супермаркет. По-късно празният плик е бил намерен в боклука. Най-вероятно запалянкото е планирал да продава талоните на “черна борса”.



Баварците приемат Бешикташ във вторник от 21:45 ч.

Съдия: Ovidiu Hategan 26 8 5 17 27 7 10 24 32 25 9 1 6 5 3 21 77 94 13 18 8 7 Юп Хайнкес 4-3-3 4-2-3-1 Титуляри Свен Улрайх 26 1 Фабрисио Агосто Йошуа Кимих 32 3 Адриано Корея Жером Боатенг 17 5 Пепе Матс Хумелс 5 21 Домагой Вида Дейвид Алаба 27 88 Джанер Еркин Хамес Родригес 11 13 Атиба Хътчинсън Хавиер Мартинес 8 12 Гари Медел Артуро Видал 23 7 Рикардо Куаресма Томас Мюлер 25 94 Талиша Роберт Левандовски 9 8 Раян Бабел Кингсли Коман 29 30 Вагнер Лов Резерви Ариен Робен 10 6 Душко Тошич Корентен Толисо 24 77 Гьокхан Гьонул Франк Рибери 7 18 Толгай Али Арслан 90' жълт картон Роберт Левандовски гол 88' 85' Гари Медел излиза Толгай Али Арслан влиза Артуро Видал излиза 83' Корентен Толисо влиза Кингсли Коман излиза 81' Франк Рибери влиза Роберт Левандовски гол 79' 69' Джанер Еркин излиза Гьокхан Гьонул влиза Томас Мюлер гол 66' 62' Пепе жълт картон 57' Вагнер Лов излиза влиза Кингсли Коман гол 53' Хамес Родригес излиза 44' Ариен Робен влиза Томас Мюлер гол 43' Роберт Левандовски жълт картон 38' 33' Рикардо Куаресма жълт картон 16' Домагой Вида червен картон 34 Подавания 0 5 Голове 0 6 Ъглови удари 3 40 Центрирания 11 3 Засади 1 12 Точни удари 1 7 Тъчове 5 12 Неточни удари 4 3 Удари от вратата 16 66 Притежание на топката % 34 1 Жълти картони 2 8 Блокирани удари 1 3 Смени 3 16 Извършени фалове 14 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Бешикташ 6 4 2 0 11:5 (6) 14 2 Порто 6 3 1 2 15:10 (5) 10 3 РБ (Лайпциг) 6 2 1 3 10:11 (-1) 7 4 Монако 6 0 2 4 6:16 (-10) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 16' Домагой Вида 1:0 Томас Мюлер 43' 2:0 Кингсли Коман 53' 3:0 Томас Мюлер 66' 4:0 Роберт Левандовски 79' 5:0 Роберт Левандовски 88'

