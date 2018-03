ПьонгЧанг 2018 Злато за "снайперистката" Кузмина в класния масов старт в ПьонгЧанг 2018 17 февруари 2018 | 13:51 - Обновена 0 0 0 1 1

What a performance by #SVK Anastasiya Kuzmina: she is your #biathlon mass start Olympic Champion #PyeongChang2018 pic.twitter.com/xHEHwV8WPu — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2018

Кузмина можеше да се счита за фаворитка за титлата преди началото на състезанието, защото впечатлява със ски бягането си, а в исторически план именно по-силовите атлетки доминират в масовия старт, отколкото специалистките на рубежа. Бронзът на Тирил Екхоф също има логика, защото тя е много близо до класата на Кузмина в ски бягането и успя да се опази от неточности - само една грешка от положение “прав” - в ключовите последни две стрелби.



Словачката стана олимпийска шампионка в спринта във Ванкувър 2010 и в Сочи 2014. Освен това тя има и три сребърни медала от олимпийски игри - в преследването във Ванкувър 2010 и в преследването и в индивидуалния старт на 15 км в Пьончан.



Голямото разочарование за деня бе Лаура Далмайер, която нямаше пропуск от положение “прав” преди масовия старт в Пьонгчанг, носителка е на световната титла и лидерка за малкия кристален глобус в дисциплината, макар и без победа за Световната купа. От 50 изстрела в ПьонгЧанг 2018 тя бе пропуснала само два до последния индивидуален старт, но още на втората стрелба “легнал” тя записа втори пропуск и автоматично отпадна от битката за медалите.

Anastasiya Kuzmina #SVK has won the #Biathlon 12.5km mass start #gold medal! Slovakia's first win at #PyeongChang2018



More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/QlIJgYRdaS pic.twitter.com/pjAgDFhi2O — Olympic Channel (@olympicchannel) February 17, 2018

На първата стрелба Кузмина, Домрачова, Йосберг и Вирер направиха много бързо и перфектно разчистване на мишените, докато Далмайер се отчете с 1 грешка. 18 състезателки се побраха в рамките на 32 секунди след първото посещение на огневия рубеж.



Грешката на Далмайер означаваше, че тя трябваше да се напряга в ски бягането още преди последната стрелба, което не се харесва особено от германката, но тя потегли с една грешка и в индивидуалния старт. На 4.5 км обаче тя продължаваше да изостава от лидерката Кузмина - 39.5 секунди, докато Даря Домрачова навакса половината от пасива си и се движеше на 5 секунди след словачката (и двете на практика са етнически рускини, но по различни причини не защитават руския флаг).



Отлични условия посрещнаха състезателките на втората стрелба - никакъв вятър, като Кузмина отново бе безпогрешна, макар и много по-бавна и по-предпазлива от първия път. Домрачова, Вирер и Йоберг отново бяха безгрешни, докато Далмайер направи още един пропуск и до голяма степен заличи шансовете си за призово класиране, още повече, че много от добрите ски бегачки бяха безпогрешки. В топ 10 само Екхоф имаше грешка, а на контролата на 6 км само Макарайнен не губеше време спрямо невероятното темпо на Кузмина.

MY HEROINE #Kuzmina #biathlon #SVK pic.twitter.com/kyRHwWuL26 — René (@Renca007) February 17, 2018

Словачката направи “шампионска стрелба” от първото положение “прав” и дръпна още повече на конкурентките си, като се облагодетелства и от факта, че Домрачова записа първи пропуск. Вирер и Виткова запазиха 100-процентовата си ефективност на огневия рубеж и се наредиха втора и трета в класирането на контролата на 7.5 км, а Домрачова изостана и от италианката Лиза Витоци, записала грешка в първата стрелба от “легнал”, но само километър по-късно се бе изкачила на трета позиция.

На последната стрелба Кузмина имаше толкова голяма преднина - почти 50 секунди - че тя можеше да си позволи да стреля със спокойно темпо и да направи две грешки, без да сдаде първото място. В крайна сметка, след три пъти отказване на 20-ия изстрел, тя го пропусна, но това нямаше да й попречи да триумфира с олимпийската титла.



Виткова, Домрачова и Вирер направиха по една грешка, а Екхоф даде заявка за бронз с отлични пет попадения. Излизайки на 10 секунди зад Домрачова, норвежката можеше реално да се надява и на сребро, предвид не толкова впечатляващите финални обиколки на Даря в предишни стартове. Екхоф имаше само пет секунди пред седмата Вирер на 10-ия км, но норвежката е много по-добра бегачка от конкурентките зад нея и нямаше особени основания да се смята, че някой ще я бутне от почетната стълбица.



Домрачова обаче съкрати седем секунди на Кузмина на 11-ия км, като увеличи аванса си пред Екхоф на 13 секунди, с което по-скоро остави битката в последния 1.5 км за четвъртото място - за него реален шанс имаха Йоберг, Витоци, Вирер, Олсбу и Скардино!

Anastasiya Kuzmina foi a vencedora indiscutível da prova de 12.5km (saída em massa) do Biatlo. Depois da prata nos 10km perseguição e 15km individuais, finalmente o ouro para a eslovaca em #PyeongChang2018 pic.twitter.com/QIcWDJl6ZM — É Desporto (@eDesporto) February 17, 2018

Домрачова направи най-силното си бягане точно на Зимните олимпийски игри и отказа Екхоф от мерак за сребро, като умората от двете наказателни обиколки лишиха норвежката от сили за финална атака на среброто. В крайна сметка Кузмина се поздрави със златото, за Даря остана второто място, а Екхоф заслужи бронзовия медал.



Крайно класиране, биатлон, масов старт, жени:



1. Анастасия Кузмина (Словакия) - 35:23.0 минути

2. Даря Домрачова (Беларус) - 35:41.8

3. Тирил Екхоф (Норвегия) - 35:50.7

4. Лиза Витоци (Италия) - 36:08.6

5. Хана Йоберг (Швеция) - 36:09.5

