Федерер: Това е сюрреалистично (видео)

Players, sporting legends and fans take to Twitter to honour @rogerfederer's return to the 1 ATP Ranking. More: https://t.co/53iYIbjKcD pic.twitter.com/xn7mpugQPo — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 17, 2018

“Мисля, че бях спокоен, спах добре, гледах Олимпийските игри в продължение на 3-4 часа. После направих нормална загрявка, всичко беше съвсем рутинно. Умът ми не се щураше наляво и надясно, както на Australian Open. Знаех какво искам да направя и как искам да играя, бях уверен. Беше приятно изживяване”, продължи 36-годишният швейцарец.



His hairstyle has changed a little over 14 years.



His results? No so much. pic.twitter.com/HF0RmFjJKI — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

“Загубата на първия сет ми напомни, че трябва да се преборя за победата, че тя няма да ми бъде подарена. Бяхме решили да вляза в мача малко по-пасивно и внимателно, с идеята да оставя Робин да ме победи, а не аз да бия себе си. Трябваше да променя тактиката и да заиграя по-агресивно и това се оказа успешен ход. В течение на мача осъзнах, че побеждавам и че се завръщам на първото място.



Not just an opponent, but a friend as well.



Players congratulate @rogerfederer on his guaranteed return to the top of the ATP Rankings pic.twitter.com/ihKaiN9bYH — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

Дали следва празнуване или фокусиране върху полуфинала? И двете. Вече изпих една чаша шампанско, по-късно ще изпия още една. Хубавото е, че и утре (днес - б.р.) пак ще играя вечерта (срещу италианеца Андреас Сепи), така че целият ден е пред мен. Ще мога да се наспя добре и да се подготвя за полуфинала. Може би сега ще играя с по-малко напрежение и това може да ми помогне да се представя още по-добре на полуфиналите.



History Made

Records Broken

Emotions pic.twitter.com/wuqZsz3PQz — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

Дали съм получил обаждане от Рафа (Надал)? Не, но и не очаквам обаждане от него. Той се справя страхотно, аз се справям страхотно, честно казано всички в тура се представят страхотно. Той завърши като №1 в света миналата година и не мисля, че го притеснява това, че го сменям тази седмица. Сигурен съм, че до някаква степен той се радва за мен, така както аз се радвах за него, когато завърши 2017 година като №1. С него се подкрепяме в тези моменти”, каза още Федерер.

