Григор към Федерер: Добре дошъл обратно на върха (видео)

More than 14 years after he first took the No. 1 ATP Ranking, Roger Federer is again the toast of the tennis world

#MoetMoment pic.twitter.com/ah3SpQ67ko — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 17, 2018

How things can change... February 2018 February 1999#abnamrowtt pic.twitter.com/XMESzMneI3 — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018

More than 14 years since he first claimed the top ATP Ranking



Extending his record for most weeks spent at No. 1, with 302 weeks



Record for oldest No.1 at 36



Record for the most time elapsed to return to No.1 since the last time pic.twitter.com/667JpXTwez — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018

В клипа на ATP Григор е с фланелка с надпис “Твоето минало е твоето бъдеще” и поздрави швейцареца с думите: “Добре дошъл на първото място”. Германецът Александър Зверев и белгиецът Давид Гофен също отправиха поздравите си към неостаряващия шампион. Григор Димитров и други тенисисти поздравиха завърналия се след петгодишна пауза на върха в световната ранглиста Роджър Федерер в специално подготвено едноминутно клипче. Вчера 36-годишният швейцарец стана най-възрастният №1 в историята, измествайки от първото място в ранглистата на ATP испанеца Рафаел Надал. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Федерер ще започне 303-ата си седмица на върха в понеделник, след като се класира за полуфиналите на турнира в Ротердам, където на финала може да се изправи срещу Григор. Федерер надделя вчера над холандеца Робин Хаазе с 4:6, 6:1, 6:1 и на полуфиналите тази вечер ще играе с италианеца Андреас Сепи.В клипа на ATP Григор е с фланелка с надпис “Твоето минало е твоето бъдеще” и поздрави швейцареца с думите: “Добре дошъл на първото място”. Германецът Александър Зверев и белгиецът Давид Гофен също отправиха поздравите си към неостаряващия шампион.

