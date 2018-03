ПьонгЧанг 2018 Тези тийнейджъри ще покоряват ПьонгЧанг 2018 17 февруари 2018 | 11:22 0 0 0 0 0

Smile. That’s the best you can do when you’re having a bad day. It won’t be bad forever. So just keep cheesin’I’m excited for Saturday and I’m definitely going to give it my all! Thank you guys for all of the supportive messages, means a lot #teamusa pic.twitter.com/NLHkZswTUw — Maame Biney (@BineyMaame) February 15, 2018

Американката Кло Ким, например, едва на 17, първа привлече погледите към себе си с олимпийската титла в сноуборд халфпайп, като очевидно е една от светлите перспективи на САЩ в дисциплината в бъдеще. Друг представител на Щатите - Мааме Байни - стана на 18 само седмица преди пристигането в Южна Корея, като е първата афроамериканка на Зимни олимпийски игри и защитава националния фланг в бързото пързаляне с кънки, а живее в САЩ от 5-годишна възраст.



Американците се гордеят и с Винсънт Жоу, който ще навърши 18 години през октомври, а вече се включи в олимпийския турнир по фигурно пързаляне в ПьонгЧанг 2018, като завърши на шесто място със свободната си програма.

.@TeamUSA's 17-year-old @govincentzhou has been absolutely BRILLIANT in his first #WinterOlympics! https://t.co/fmMl0C4Amf pic.twitter.com/UNBhME38lh — NBC Olympics (@NBCOlympics) February 17, 2018

“Титлата” за най-млад на Зимните олимпийски игри отива при Мън У от Китай, която е на 15 и се подвизава в ски свободен стил, започващи от понеделник.



Други впечатляващи тийнейджъри в ПьонгЧанг 2018 са:



Джени-Лий Бурмансон (15) - ски слоупстайл (Швеция)

Жан Кексин (15) - ски халфпайп (Китай)

Алина Загитова (15) - фигурно пързаляне (Русия)

Ким Ханул (15) - фигурно пързаляне (Република Корея)

Хироаки Кунитаке (15) - сноуборд big air и слоупстайл (Япония)

Рейра Ивабучи (16) - сноуборд big air и слоупстайл (Япония)

Алис Робинсън (16) - алпийски ски (Нова Зеландия)

Аяулум Амренова (16) - бабуни (Казахстан)

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

