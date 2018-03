Ортис: Уайлдър говори много

Луис Ортис – Кинг Конг (Куб) не спира със заканите към шампиона на Световния боксов съвет в тежка категория Дионтей Уайлдър. Двамата ще се бият на 3 март в Бруклин. „Той говори прекалено много – отбеляза кубинецът. – Всички тези думи трябва да бъдат доказани на ринга.

