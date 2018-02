ПьонгЧанг 2018 Огромна сензация в супергигантския слалом при жените 17 февруари 2018 | 06:21 - Обновена 0 0 0 7 7



22-годишната Ледецка се спусна с №26 и никой не предполагаше на какво е способна. Тя обаче направи състезанието на живота си и въпреки малката грешка, която допусна преди финала, успя да изпревари Файт. Австрийката беше много близо до това да стане първата, която печели дисциплината на две поредни олимпиади, но трябваше да се задоволи със сребърния медал. "One of the most astonishing Olympic stories of all time."



She's competing in skiing and snowboard events, but Ester Ledecka wins the women's super G at #Pyeongchang2018 https://t.co/l2flIYQLuZ #bbcolympics pic.twitter.com/Ucod3YQfqh — BBC Sport (@BBCSport) 17 февруари 2018 г. Бронзът остана за Тина Вайратер, а голямата фаворитка Линдзи Вон завърши едва шеста. Американската звезда стартира първа и направи няколко грешки по трасето, които я изхвърлиха от битката за медалите. Пред нея завършиха още Лара Гут от Швейцария и Йохана Шнарф от Италия.



След като финишира, Ледецка дълго не можа да повярва на случващото се. Още по-любопитното е, че тя ще участва в ПьонгЧанг и в сноуборд състезанията. Само преди няколко седмица родената в Прага Естер спечели старта за Световната купа в параления слалом, проведен в Банско.

Ester Ledecka stuns the world with a shocking run to take #Gold in Women's #AlpineSkiing Super-G at #PyeongChang2018! #CZE



More here: https://t.co/MnSUtlW3aS pic.twitter.com/0gsAD4zBwP — Olympic Channel (@olympicchannel) 17 февруари 2018 г. Чехкинята Естер Ледецка е новата олимпийска шампионка в дисциплината супергигантски слалом. Тя поднесе една от най-големите изненади в цялата история на алпийските ски и грабна титлата, изпреварвайки само със стотна от секундата Анна Фенингер-Файт от Австрия, която вече приемаше поздравления за първото място.22-годишната Ледецка се спусна с №26 и никой не предполагаше на какво е способна. Тя обаче направи състезанието на живота си и въпреки малката грешка, която допусна преди финала, успя да изпревари Файт. Австрийката беше много близо до това да стане първата, която печели дисциплината на две поредни олимпиади, но трябваше да се задоволи със сребърния медал.Бронзът остана за Тина Вайратер, а голямата фаворитка Линдзи Вон завърши едва шеста. Американската звезда стартира първа и направи няколко грешки по трасето, които я изхвърлиха от битката за медалите. Пред нея завършиха още Лара Гут от Швейцария и Йохана Шнарф от Италия.След като финишира, Ледецка дълго не можа да повярва на случващото се. Още по-любопитното е, че тя ще участва в ПьонгЧанг и в сноуборд състезанията. Само преди няколко седмица родената в Прага Естер спечели старта за Световната купа в параления слалом, проведен в Банско.

Още по темата

0 0 0 7 7 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 13976 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1