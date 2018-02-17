Програмата на Игрите в ПьонгЧанг за 17 февруари

В днешния ден ще бъдат разпределени 9 комплекта медали на Зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг. Шампиони ще бъдат излъчени в следните дисциплини: фигурно пързаляне - волна програма (мъже), супергигантски слалом (жени), фрийстайл (жени), ски бягане - щафета 4x5 км (жени), биатлон - 12,5 км масов старт (жени), шорттрек - 1500 м (жени), шорттрек - 1000 м (мъже), ски скокове от голяма шанца (мъже) и скелетон (жени).- Кърлинг (жени): Швейцария - Швеция, ОС Русия - САЩ, Япония - Китай, Дания - Великобритания- Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, квалификации- Фигурно пързаляне (мъже): волна програма- Ски - алпийски дисциплини (жени): супергигантски слалом- Хокей на лед (жени): ОС Русия - Швейцария- Хокей на лед (мъже): Канада - Чехия- Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, финал- Кърлинг (мъже): Южна Корея - Великобритания, Швейцария - Норвегия, Канада - Швеция, Япония - Италия- Ски бягане (жени): щафета 4x5 км- Шорттрек (жени): 1500 м, квалификации- Шорттрек (мъже): 1000 м, 1/4-финали- Фрийстайл (мъже): акробатика, първа квалификация- Кърлинг (жени): ОС Русия - Япония, Китай - Дания, Южна Корея - Великобритания, САЩ - Канада- Шорттрек (жени): 1500 м, полуфинал- Биатлон (жени): масов старт - 12,5 км- Скелетон (жени): трети манш- Шорттрек (мъже): 1000 м, полуфинал- Фрийстайл (мъже): акробатика, втора квалификация- Шорттрек (жени): 1500 м, финал- Хокей на лед (мъже): ОС Русия - САЩ, Словения - Словакия- Шорттрек (мъже): 1000 м, финал- Ски скокове (мъже): голяма шанца, финал- Скелетон (жени): четвърти манш

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