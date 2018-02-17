Програмата на Игрите в ПьонгЧанг за 17 февруари

|
|
›› Тенис
Григор пристигна в Маями с частен самолет
Григор Димитров и треньорът му Даниел Валверду се придвижиха с частен самолет от Индиън Уелс до Маями, където следващата седмица на българския тенисист му предстои участие във втория за сезона турнир от сериите ...Виж още
|
ПьонгЧанг 2018
В днешния ден ще бъдат разпределени 9 комплекта медали на Зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг. Шампиони ще бъдат излъчени в следните дисциплини: фигурно пързаляне - волна програма (мъже), супергигантски слалом (жени), фрийстайл (жени), ски бягане - щафета 4x5 км (жени), биатлон - 12,5 км масов старт (жени), шорттрек - 1500 м (жени), шорттрек - 1000 м (мъже), ски скокове от голяма шанца (мъже) и скелетон (жени).
02:05 - Кърлинг (жени): Швейцария - Швеция, ОС Русия - САЩ, Япония - Китай, Дания - Великобритания
03:00 - Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, квалификации
03:00 - Фигурно пързаляне (мъже): волна програма
05:00 - Ски - алпийски дисциплини (жени): супергигантски слалом
05:10 - Хокей на лед (жени): ОС Русия - Швейцария
05:10 - Хокей на лед (мъже): Канада - Чехия
06:00 - Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, финал
07:05 - Кърлинг (мъже): Южна Корея - Великобритания, Швейцария - Норвегия, Канада - Швеция, Япония - Италия
11:30 - Ски бягане (жени): щафета 4x5 км
12:00 - Шорттрек (жени): 1500 м, квалификации
12:44 - Шорттрек (мъже): 1000 м, 1/4-финали
13:00 - Фрийстайл (мъже): акробатика, първа квалификация
13:05 - Кърлинг (жени): ОС Русия - Япония, Китай - Дания, Южна Корея - Великобритания, САЩ - Канада
13:13 - Шорттрек (жени): 1500 м, полуфинал
13:15 - Биатлон (жени): масов старт - 12,5 км
13:20 - Скелетон (жени): трети манш
13:43 - Шорттрек (мъже): 1000 м, полуфинал
13:45 - Фрийстайл (мъже): акробатика, втора квалификация
14:05 - Шорттрек (жени): 1500 м, финал
14:10 - Хокей на лед (мъже): ОС Русия - САЩ, Словения - Словакия
14:21 - Шорттрек (мъже): 1000 м, финал
14:30 - Ски скокове (мъже): голяма шанца, финал
14:45 - Скелетон (жени): четвърти манш
Още по темата
|
›› Видео
›› ПьонгЧанг 2018
›› Европейски футбол
|
Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
ПЕЧЕЛЕТЕ ПО 699 $ НА МЕСЕЦ. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (11 ТОП САЙТА). ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК.----------------- B G S E C U R E - P T C - S I T E - C O M Рейтинг: 0 1