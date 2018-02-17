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Григор пристигна в Маями с частен самолет

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ПьонгЧанг 2018

Програмата на Игрите в ПьонгЧанг за 17 февруари

17 февруари 2018 | 01:49 - Обновена
Програмата на Игрите в ПьонгЧанг за 17 февруари
В днешния ден ще бъдат разпределени 9 комплекта медали на Зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг. Шампиони ще бъдат излъчени в следните дисциплини: фигурно пързаляне - волна програма (мъже), супергигантски слалом (жени), фрийстайл (жени), ски бягане - щафета 4x5 км (жени), биатлон - 12,5 км масов старт (жени), шорттрек - 1500 м (жени), шорттрек - 1000 м (мъже), ски скокове от голяма шанца (мъже) и скелетон (жени). 02:05 - Кърлинг (жени): Швейцария - Швеция, ОС Русия - САЩ, Япония - Китай, Дания - Великобритания
03:00 - Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, квалификации
03:00 - Фигурно пързаляне (мъже): волна програма
05:00 - Ски - алпийски дисциплини (жени): супергигантски слалом
05:10 - Хокей на лед (жени): ОС Русия - Швейцария
05:10 - Хокей на лед (мъже): Канада - Чехия
06:00 - Фрийстайл ски (жени): слоупстайл, финал 07:05 - Кърлинг (мъже): Южна Корея - Великобритания, Швейцария - Норвегия, Канада - Швеция, Япония - Италия
11:30 - Ски бягане (жени): щафета 4x5 км
12:00 - Шорттрек (жени): 1500 м, квалификации
12:44 - Шорттрек (мъже): 1000 м, 1/4-финали
13:00 - Фрийстайл (мъже): акробатика, първа квалификация
13:05 - Кърлинг (жени): ОС Русия - Япония, Китай - Дания, Южна Корея - Великобритания, САЩ - Канада 13:13 - Шорттрек (жени): 1500 м, полуфинал
13:15 - Биатлон (жени): масов старт - 12,5 км
13:20 - Скелетон (жени): трети манш
13:43 - Шорттрек (мъже): 1000 м, полуфинал
13:45 - Фрийстайл (мъже): акробатика, втора квалификация
14:05 - Шорттрек (жени): 1500 м, финал
14:10 - Хокей на лед (мъже): ОС Русия - САЩ, Словения - Словакия
14:21 - Шорттрек (мъже): 1000 м, финал
14:30 - Ски скокове (мъже): голяма шанца, финал
14:45 - Скелетон (жени): четвърти манш

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InternetPari
(Гост) 1
отговор
17 февруари 2018 | 11:50

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