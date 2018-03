Тенис Първи полуфинал за сезона за Мугуруса, Халеп по-безмилостна 16 февруари 2018 | 18:39 0 0 0 0 0

.@Simona_Halep defeats Bellis 6-0, 6-4!



Sets up @QatarTennis semifinal vs @GarbiMuguruza! pic.twitter.com/U8OQvSlTDp — WTA (@WTA) February 16, 2018

Румънката взе безапелационно първия сет за половин час, а във втората част на два пъти пропиля пробив аванс, но все пак стигна до решителен брейк за 5:4, след което затвори мача при собствен сервис.

За място на финала Халеп ще играе срещу четвъртата в схемата Гарбине Мугуруса (Испания).



Шампионката от "Уимбълдън" Мугуруса достигна до първия си полуфинал за сезона, след като обърна номер 7 Каролин Гарсия (Франция) с 3:6, 6:1, 6:4.

Garbine #Muguruza downs Caroline Garcia 3-6 6-1 6-4 to advance into Doha last 4 pic.twitter.com/Sj0Cm2ZNjJ — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 16, 2018

