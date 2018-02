Кубица няма да се появява често в болида на Уилямс през 2018

Роберт Кубица ще се завърне на пистата в болид от Формула 1 през сезон 2018 – осем години след рали инцидента, който за малко щеше да му коства живота. Официално той бе избран от Уилямс за резервен пилот за предстоящата кампания и със сигурност ще присъства в три първи тренировки през сезона заедно с пилоти като Люис Хамилтън, Себастиан Фетел и Фернандо Алонсо."Ще започна от Барселона, след това Австрия, а третата тренировка все още не знам къде ще бъде. Ще премина през предсезонните тестове и някой сезонни. Важно е да имам шанса да карам, а регулациите в шампионата в момента не го позволяват особено. Симулаторът играе важна роля за мен сега", сподели Кубица на церемонията, на която бе представен новият болид на Уилямс за сезон 2018

Състезателната двойка на тима, изградена от Ланс Строл на 19 години и Сергей Сироткин – на 22, ще бъде най-младата на решетката догодина. Именно затова отборът разчита на Кубица да изиграе ключова роля в развитието на автомобила.

