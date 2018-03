Лека атлетика Лисек измести Лавийени от първото място в световната ранглиста 16 февруари 2018 | 14:15 - Обновена 0 0 0 1 0



Европейският шампион в зала в овчарския скок от Белград 2017 и сребърен медалист от планетарния шампионат в Лондон през миналото лято Пьотр Лисек измести Рено Лавийени от първото място в световната ранглиста за сезона. Полякът триумфира на турнира Copernicus Cup в Торун, част от веригата на IAAF World Indoor Tour, с постижение от 5.91 метра. До момента французинът беше №1 в света с 5.90 м.Носителят на световното злато от Пекин 2015 Шонъси Барбър (Канада) зае втората позиция в Полша с 5.70 м. Гръцкият представител Констадинос Филипидис зае третото място с 5.60 м.Най-добър резултат в света за сезона беше постигнат и в бягането на 400 метра при жените. №1 в планетарната ранглиста за 2018-а вече е швейцарката Леа Шпрунгер, която финишира за 51.28 сек. Жустина Свиети-Ерсетик остана втора с 51.78 сек, но подобри рекорда на Полша в дисциплината.Един от местните любимци - Адам Кшчот извоюва победата на 800 метра с 1:46.75 мин. В бягането на 1500 м при мъжете малко не стигна на Марчин Левандовски да донесе още един успех на полските атлети в Торун. Той остана втори с 3:37.67 мин, след като беше изпреварен от етиопеца Тареса Толоса - 3:37.41 мин. На третата позиция се нарледи чехът Якуб Холуша с 3:37.91 мин.

