Световен футбол Световната купа по футбол на FIFA стъпи за първи път на българска земя на 14 февруари 16 февруари 2018 | 14:39 0 0 0 0 0



На официалната церемония по посрещане на купата на летище София в знак на признателност, че столицата е една от градовете станали част от глобалната обиколка, Лукас Рахов връчи реплика на статуетката на доц. д-р Чобанов. Събитието по посрещането на оригиналния трофей на Световното първенство по футбол на Терминал 2 приключи в 13.00 ч. След това от 14.00 ч до 22.00 ч купата беше изложена в Sofia Event Center в Paradise Center както за запалените футболни фенове, така и за всички, проявили интерес да се доближат до този велик трофей. Освен това Coca-Cola даде на почитателите на Световното първенство по футбол в България възможността да видят статуетката отблизо и да се снимат с нея за спомен. Няколко хиляди футболни привърженици станаха част от това историческо събитие.





“В света на спорта няма друг толкова влиятелен символ, какъвто е трофеят на Световното първенство по футбол. Цялата планета познава това произведение на изкуството и го свързва с триумф и слава. Ние от Coca-Cola България сме горди, че успяхме да подарим на българските фенове това невероятно изживяване и привилегията да се докоснат до величието на най-желаната футболна награда в света – оригиналния трофей на FIFA. Благодарение на дългогодишното ни партньорство с FIFA, ние имаме възможността да подкрепяме развитието на спорта и да подаряваме вълнуващи спомени по повод предстоящото световно първенство по футбол през юли тази година“, сподели Елиза Грънчарова, изпълнителен директор на Кока-Кола България.



Посещението на купата в страната е част от глобалната й обиколка (FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola), която е израз на това как Coca-Cola и FIFA свързват хората от всички краища на света – от най-запалените футболни запалянковци до онези, които искат просто да се забавляват. Чрез FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola се представя изключителната възможност за хората, да вземат участие в емблематичното събитие и да споделят своята страст към спорта.





“Coca-Cola e партнъор на FIFA от много години и това показва последователност, която е задължение. За нас като еклузивни организатори социалната мисия е много важна. Надяваме се, посещението на трофея да запали и мотивира все повече деца да водят активен начин на живот.Да направим така, че хората да отидат на стадионите и в спортните зали. Това е начинът, по който ние като компания се държим от години в България. Очаквайте още много изненади от Coca Cola в България“, заяви Светослав Атанасов, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България за България.



По време на своето пътешествие статуетката ще премине през повече от 91 града в 51 страни на 6 континента. Стотици хиляди фенове от целия свят ще имат възможността да преживеят емоциите от срещата с най-желаната футболна награда в света.

На 14 февруари България за първи път посрещна купата на Световното първенство по футбол, която пристигна точно в 11.00 ч със специален самолет на Coca-Cola на летище София. На събитието присъстваха представители на Столична община, Народното събрание на Република България, Министерски съвет и именити спортисти, допринесли за славата на България в целия свят. Елиза Грънчарова, изпълнителен директор на Кока-Кола България, и Светослав Атанасов, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България, поздравиха присъстващите. Лукас Рахов, маркетинг мениджър партнъорства във FIFA, който придружава трофея по време на тазгодишната му глобална обиколка, изказа благодарности и поздрави събралите се с добре дошли. Заместник-кметът по направление “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ в Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката, също се обърнаха към гостите с приветствени думи.На официалната церемония по посрещане на купата на летище София в знак на признателност, че столицата е една от градовете станали част от глобалната обиколка, Лукас Рахов връчи реплика на статуетката на доц. д-р Чобанов. Събитието по посрещането на оригиналния трофей на Световното първенство по футбол на Терминал 2 приключи в 13.00 ч. След това от 14.00 ч до 22.00 ч купата беше изложена в Sofia Event Center в Paradise Center както за запалените футболни фенове, така и за всички, проявили интерес да се доближат до този велик трофей. Освен това Coca-Cola даде на почитателите на Световното първенство по футбол в България възможността да видят статуетката отблизо и да се снимат с нея за спомен. Няколко хиляди футболни привърженици станаха част от това историческо събитие.“В света на спорта няма друг толкова влиятелен символ, какъвто е трофеят на Световното първенство по футбол. Цялата планета познава това произведение на изкуството и го свързва с триумф и слава. Ние от Coca-Cola България сме горди, че успяхме да подарим на българските фенове това невероятно изживяване и привилегията да се докоснат до величието на най-желаната футболна награда в света – оригиналния трофей на FIFA. Благодарение на дългогодишното ни партньорство с FIFA, ние имаме възможността да подкрепяме развитието на спорта и да подаряваме вълнуващи спомени по повод предстоящото световно първенство по футбол през юли тази година“, сподели Елиза Грънчарова, изпълнителен директор на Кока-Кола България.Посещението на купата в страната е част от глобалната й обиколка (FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola), която е израз на това как Coca-Cola и FIFA свързват хората от всички краища на света – от най-запалените футболни запалянковци до онези, които искат просто да се забавляват. Чрез FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola се представя изключителната възможност за хората, да вземат участие в емблематичното събитие и да споделят своята страст към спорта.“Coca-Cola e партнъор на FIFA от много години и това показва последователност, която е задължение. За нас като еклузивни организатори социалната мисия е много важна. Надяваме се, посещението на трофея да запали и мотивира все повече деца да водят активен начин на живот.Да направим така, че хората да отидат на стадионите и в спортните зали. Това е начинът, по който ние като компания се държим от години в България. Очаквайте още много изненади от Coca Cola в България“, заяви Светослав Атанасов, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България за България.По време на своето пътешествие статуетката ще премине през повече от 91 града в 51 страни на 6 континента. Стотици хиляди фенове от целия свят ще имат възможността да преживеят емоциите от срещата с най-желаната футболна награда в света. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 476

1