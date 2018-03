Еди Хау сложи край на серията на Пеп Гуардиола

Congratulations, Eddie Howe!



The @afcbournemouth boss has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLawards pic.twitter.com/sxdvpzlR0W — Premier League (@premierleague) February 16, 2018

7 - Before losing to Huddersfield, Eddie Howe led Bournemouth to their longest ever unbeaten run in the @premierleague (W4 D3), including beating both Arsenal and Chelsea in January. Cherry. pic.twitter.com/mjsPW2F54O — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2018

.@Willianborges88 is the @PremierLeague Goal of the Month winner for January!



What a goal this was... pic.twitter.com/Vw4h1wzrgI — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 16, 2018

Наставникът на Борнемут Еди Хау бе избран за "Мениджър на месец януари" в Премиър лийг, с което сложи край на безпрецедентната серия на Джосеп Гуардиола , който неизменно печелеше приза от септември насам. Борнемут остана непобеден през януари, като "черешките" победиха Арсенал Челси и записаха равенства с Брайтън Това е втората такава награда за Хау, който бе №1 и за март миналата година.Междувременно халфът на Челси Вилиан взе наградата за гол на месеца. Бразилецът бе отличен за попадението си при победата с 4:0 на Брайтън.