НБА Йокич пренаписа историята за 15 минути 16 февруари 2018 | 10:47 - Обновена 0 0 0 1 16

Nikola Jokic reached a triple-double with 1:54 left in the second quarter.



That's the fastest triple-double in the NBA in the past 20 seasons. pic.twitter.com/kCy9a03ZGn — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 16, 2018

Звездата на Милуоки Янис Адетокумбо също изигра много силен мач и завърши с "трипъл-дабъл" от 36 точки, 11 борби и 13 асистенци, но това не се оказа достатъчно за домакините.



Гари Харис вкара 28 точки за Денвър, а Джамал Мъри завърши с 26, докато за Милуоки с Ерик Бледсо остана с 27 точки, а Крис Мидълтън прибави 17.

Nikola Jokic posted a triple-double in 14 minutes and 33 seconds in win vs MIL. That's the fastest triple-double in NBA history, breaking a 63-year-old record. The 22-year-old finished w/ 30 points, 17 assists, 15 boards, 2 blocks. He shot 11-14 on FGs, 3-3 on threes, 5-5 on FTs. pic.twitter.com/RFsJsCJwiO — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) February 16, 2018

За Йокич това бе четвърти "трипъл-дабъл" от 27 януари насам, пети за настоящия сезон и общо шести в кариерата му. Всъщност първият мач в НБА въобще, в който той постигна 3х10 бе през миналия сезон и бе при гостуване на Бъкс. Сръбският център на Денвър Никола Йокич регистрира най-бързия "трипъл-дабъл" в историята на НБА при успеха на Нъгетс със 134:123 над Милуоки като гост. Йокич приключи срещата с 30 точки, 15 борби и 17 асистенции, а 22-годишният сърбин стигна до петия си "трибъл-дабъл" за сезона за едва 14 минути и 33 секунди на терена, като това се случи малко повече от минута преди края на първото полувреме. Силната игра на Йокич бе допълнена от отличната стрелба на Денвър от тройката, донесла 24 точни попадения от далечно разстояние.Звездата на Милуоки Янис Адетокумбо също изигра много силен мач и завърши с "трипъл-дабъл" от 36 точки, 11 борби и 13 асистенци, но това не се оказа достатъчно за домакините.Гари Харис вкара 28 точки за Денвър, а Джамал Мъри завърши с 26, докато за Милуоки с Ерик Бледсо остана с 27 точки, а Крис Мидълтън прибави 17.За Йокич това бе четвърти "трипъл-дабъл" от 27 януари насам, пети за настоящия сезон и общо шести в кариерата му. Всъщност първият мач в НБА въобще, в който той постигна 3х10 бе през миналия сезон и бе при гостуване на Бъкс.

Още по темата

0 0 0 1 16 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5848 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани