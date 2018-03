Тенис Само победа дели Федерер от поредното велико постижение 15 февруари 2018 | 22:53 - Обновена 0 0 0 0 9



Двукратният шампион в турнира Федерер (2005, 2012) трябваше да положи доста усилия докато пречупи 34-годишния Колшрайбер, но все пак записа 13-а победа от 13 мача срещу 36-ия в ранглистата на ATP германец. В първия сет пробиви нямаше, а първият брейкпойнт в двубоя бе извоюван от Федерер - в 12-ия гейм. Колшрайбер обаче се пребори за подаването си и вкара сета в тайбрек, като бе много близо до спечелването му. Германецът поведе с 5:2 след мини-пробив в петата точка, а при 6:4 имаше два поредни сетбола, като първият от тях бе и при негов сервис. Със страхотен ретур обаче Федерер направи резултата 5:6, а след това поведе със 7:6. Колшрайбер изравни за 7:7, но швейцарецът все пак прекърши съперника си с 10:8, реализирайки третия си сетбол в тайбрека и общо четвърти в тази част.



Във втория сет картината на централния корт не се промени особено и двамата тенисисти печелеха без особено напрежение геймовете, в които сервираха. Изключението бе в третия гейм на втората част, в който Федерер пропиля три брейкпойнта. И вторият сет вървеше към тайбрек, но при 5:5 Колшрайбер не издържа и с двойна грешка сдаде подаването си - първи пробив в двубоя и шанс за Федерер да затвори мача със своя начален удар. Швейцарецът се възползва и с гейм на 15 сложи точка на спора, а утре ще се опита да напише нова страница във феноменалната си кариера и в историята на тениса. Вече само една победа дели Роджър Федерер от това да стане най-възрастният №1 в света в историята на тениса. 36-годишният швейцарец надви в доста оспорван мач германеца Филип Колшрайбер във втория кръг на турнира от категорията ATP 500 в Ротердам със 7:6 (8), 7:5 след 1 час и 42 минути игра. По този начин водачът в схемата Федерер се класира на 1/4-финалите. Ако намери място на 1/2-финалите, носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” ще измести от върха испанеца Рафаел Надал. Следващият съперник на Федерер ще бъде победителят от двубоя между двама холандци - Робин Хаазе и участващия с “уайлд кард” Талон Грийкспоор (№259 в света), който на старта елиминира швейцареца Стан Вавринка.Двукратният шампион в турнира Федерер (2005, 2012) трябваше да положи доста усилия докато пречупи 34-годишния Колшрайбер, но все пак записа 13-а победа от 13 мача срещу 36-ия в ранглистата на ATP германец. В първия сет пробиви нямаше, а първият брейкпойнт в двубоя бе извоюван от Федерер - в 12-ия гейм. Колшрайбер обаче се пребори за подаването си и вкара сета в тайбрек, като бе много близо до спечелването му. Германецът поведе с 5:2 след мини-пробив в петата точка, а при 6:4 имаше два поредни сетбола, като първият от тях бе и при негов сервис. Със страхотен ретур обаче Федерер направи резултата 5:6, а след това поведе със 7:6. Колшрайбер изравни за 7:7, но швейцарецът все пак прекърши съперника си с 10:8, реализирайки третия си сетбол в тайбрека и общо четвърти в тази част.Във втория сет картината на централния корт не се промени особено и двамата тенисисти печелеха без особено напрежение геймовете, в които сервираха. Изключението бе в третия гейм на втората част, в който Федерер пропиля три брейкпойнта. И вторият сет вървеше към тайбрек, но при 5:5 Колшрайбер не издържа и с двойна грешка сдаде подаването си - първи пробив в двубоя и шанс за Федерер да затвори мача със своя начален удар. Швейцарецът се възползва и с гейм на 15 сложи точка на спора, а утре ще се опита да напише нова страница във феноменалната си кариера и в историята на тениса.

