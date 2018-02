Формула 1 Верстапен не бърза да види "грозния" ореол във Формула 1 (видео) 15 февруари 2018 | 18:30 - Обновена 0 0 0 1 0 Макс Верстапен не бърза да види новия си болид, защото той ще бъде с "много грозен" ореол. Отборът на Ред Бул ще представи колата за 2018 в понеделник, преди основните съперници от Мерцедес и Ферари. Холандецът силно се интересува колко конкурентноспособен ще бъде RB14, но директно си признава, че не му е присърце задължителната употреба на ореола. Във видео за старта на сезона в сайта на Ред Бул Макс казва: "Ореолът ще бъде много грозен. Иначе е важно да имаме добра кола за началото на годината, за да не бъдем догонващи както миналата". Ореолът прави колата по-тежка и поставя в затруднение по-тежките пилоти, какъвто е и Верстапен. Той, обаче, твърди, че не му се е наложило да сваля много килограми. Max Verstappen not looking forward to seeing 'ugly' halo in F1 https://t.co/Gf1y1CWlyv pic.twitter.com/nWiA84RIeK — The Voice of F1 (@F1Voice) 15 февруари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



