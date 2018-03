Тенис Шарапова отказа "уайлд кард"-а за Дубай 15 февруари 2018 | 16:18 0 0 0 1 0



Петкратната шампионка от турнирите от "Големия шлем" Шарапова получи "уайлд кард", но се отказа да участва, защото има контузия в ръката. Опитната рускиня не е играла в Дубай от 2006 година, а след завръщането си на корта има 21 победи и 10 поражения.

WOW, Maria #Sharapova has been stunned by Monica Niculescu in Doha 1st round 4-6 6-4 6-3 pic.twitter.com/bISni7O6th — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 12, 2018

Номер 14 в световната ранглиста Кийс е болна и няма да направи своя дебют на турнира в Обединените арабски емирства.



