ПьонгЧанг 2018 Невероятна драма! Титла за Йоханес Бьо, Фуркад остана без медал, а Анев и Илиев с добро класиране 15 февруари 2018 | 14:43 - Обновена



Това бе първа олимпийска титла в кариерата на Йоханес Тингес Бьо. Congratulations, @7ohannesbo from #NOR on winning #Gold at #PyeongChang2018 in the men's #Biathlon 20km Individual! It's his first Olympic medal!



More here: http https://t.co/XkKhyyqYii pic.twitter.com/akOrObeTNb — Olympic Channel (@olympicchannel) February 15, 2018

До среброто се добра хърватинът, който се състезава за Словения Яков Фак, който стреля без грешка и изостана на 5.5 секунди от титлата.



С бронз се окичи австриецът Доминик Ландертингер, който не сгреши нито веднъж на огневия рубеж и финишира на 14.2 секунди след шампиона Бьо.



Олимпийският шампион на 20 км от Сочи 2014 и първенецът в преследването от ПьонгЧанг 2018 Мартен Фуркад имаше всички шансове да грабне втора титла.





Френската легенда на биатлона водеше по убедителен начин в класирането до влизането си на 4-ата стрелба от положение прав. Първите 3 изстрела на Фуркад попаднаха в мишените, но 4-ия и 5-ия не и това лиши Мартен Фуркад, както от четвърта олимпийска титла, така и от медал. Французинът финишира 5-и с 42.4 секунди изоставане.



Владимир Илиев допусна 3 грешки в стрелбата и финишира на 19-а позиция на 2:22.1 минути от шампиона.



Красимир Анев допусна само една грешка на огневия рубеж и финишира 25-и на 2:38.0 минути от първото място. Димитър Герджиков остана 43-и с 3 грешки в стрелбата и изоставане от 4:08.2 минути от шампиона.



Антон Синапов е 71-и след 5 грешки на огневия рубеж и изоставане от 6:44.6 минути.



Световният шампион Лауел Бейли (САЩ) завърши 51-и, а олимпийският шампион от Ванкувър 2010 Емил Хегле Свендсен (Норвегия) остана на 10-о място.

15FEB Biathlon - Men’s 20km Individual Results

2/15 - 20km



Gold BOE Johannes Thingnes / NOR

Silver FAK Jakov / SLO

Bronze LANDERTINGER Dominik / AUT



Congratulations!!!!! pic.twitter.com/VwFKaNc6PL — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 15, 2018

Крайно класиране, биатлон, 20 км индивидуално, мъже:



1. Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) - 48:03.8 минути (1+0+0+1 грешки в стрелбата)

2. Яков Фак (Слования) - на 5.5 секунди (0+0+0+0)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) - на 14.2 секунди (0+0+0+0)

4. Себастиан Самеелсон (Швеция) - на 29.1 секунди (0+0+1+0)

5. Мартен Фуркад (Франция) - на 42.4 секунди (0+0+0+2)

6. Бенямин Вегер (Швейцария) - на 48.6 секунди (1+0+0+0)

- - -

19. Владимир Илиев (България) - на 2:22.1 минути (0+1+1+1)

25. Красимир Анев (България) - на 2:38.0 минути (0+0+0+1)

43. Димитър Герджиков (България) - на 4:08.2 минути (2+0+1+0)

71. Антон Синапов (България) - на 6:44.6 минути (0+2+0+3)



ПЪЛНИ РЕЗУЛТАТИ ТУК!!!



Място Спортист Отбор Резултат Разлика 1 ЙОХАНЕС ТИНГЕС БЬО НОРВЕГИЯ 48:03.8 +0.0 2 Яков Фак Словения 48:09.3 +5.5 3 Доминик Ландертингер Австрия 48:18.0 +14.2 4 Себастиан Самуелсон Швеция 48:32.9 +29.1 5 Мартен Фуркад Франция 48:46.2 +42.4 6 Бенямин Вегер Швейцария 48:52.4 +48.6 7 Михал Кръчмар Чехия 49:19.3 +1:15.5 8 Фредрик Линдстрьом Швеция 49:25.9 +1:22.1 9 Ерик Лесер Германия 49:31.1 +1:27.3 10 Емил Хегле Свендсен Норвегия 49:40.5 +1:36.7 11 Симон Едер Австрия 49:55.8 +1:52.0 12 Онджей Моравец Чехия 49:56.9 +1:53.1 13 Тарай Бьо Норвегия 50:05.3 +2:01.5 14 Скот Гоу Канада 50:06.3 +2:02.5 15 Клемен Бауер Словения 50:07.0 +2:03.2 16 Антон Бабиков Русия 50:08.0 +2:04.2 17 Юлиан Еберхард Австрия 50:15.6 +2:11.8 18 Сергей Бочарников Беларус 50:25.3 +2:21.5 19 ВЛАДИМИР ИЛИЕВ

БЪЛГАРИЯ 50:25.9 +2:22.1 20 Тимофей Лапшин Южна Корея 50:28.6 +2:24.8 21 Арнд Пайфер Германия 50:29.6 +2:25.8 22 Брендан Грин Канада 50:30.4 +2:26.6 23 Антонен Гигона Франция 50:33.5 +2:29.7 24 Йеспер Нелин Швеция 50:37.1 +2:33.3 25 КРАСИМИР АНЕВ БЪЛГАРИЯ 50:41.8 +2:38.0 26 Кристиан Гау Канада 51:01.0 +2:57.2 27 Симон Дестьо Франция 51:03.6 +2:59.8 28 Матвей Елисеев Русия 51:07.1 +3:03.3 29 Артьом Тищенко Украйна 51:15.2 +3:11.4 30 Владимир Чепелин Беларус 51:27.9 +3:24.1 Невероятна драма се разигра в днешното състезание на 20 км при мъжете в биатлона. Олимпийската титла от ПьонгЧанг грабна норвежецът Йоханес Тингес Бьо, който допусна 2 грешки в стрелбата, но измина дистанцията за 48:03.8 минути, което бе достатъчно за победата.Това бе първа олимпийска титла в кариерата на Йоханес Тингес Бьо.До среброто се добра хърватинът, който се състезава за Словения Яков Фак, който стреля без грешка и изостана на 5.5 секунди от титлата.С бронз се окичи австриецът Доминик Ландертингер, който не сгреши нито веднъж на огневия рубеж и финишира на 14.2 секунди след шампиона Бьо.Олимпийският шампион на 20 км от Сочи 2014 и първенецът в преследването от ПьонгЧанг 2018 Мартен Фуркад имаше всички шансове да грабне втора титла.Френската легенда на биатлона водеше по убедителен начин в класирането до влизането си на 4-ата стрелба от положение прав. Първите 3 изстрела на Фуркад попаднаха в мишените, но 4-ия и 5-ия не и това лиши Мартен Фуркад, както от четвърта олимпийска титла, така и от медал. Французинът финишира 5-и с 42.4 секунди изоставане.Владимир Илиев допусна 3 грешки в стрелбата и финишира на 19-а позиция на 2:22.1 минути от шампиона.Красимир Анев допусна само една грешка на огневия рубеж и финишира 25-и на 2:38.0 минути от първото място. Димитър Герджиков остана 43-и с 3 грешки в стрелбата и изоставане от 4:08.2 минути от шампиона.Антон Синапов е 71-и след 5 грешки на огневия рубеж и изоставане от 6:44.6 минути.Световният шампион Лауел Бейли (САЩ) завърши 51-и, а олимпийският шампион от Ванкувър 2010 Емил Хегле Свендсен (Норвегия) остана на 10-о място.4. Себастиан Самеелсон (Швеция) - на 29.1 секунди (0+0+1+0)5. Мартен Фуркад (Франция) - на 42.4 секунди (0+0+0+2)6. Бенямин Вегер (Швейцария) - на 48.6 секунди (1+0+0+0)- - -

