Григор Димитров натисна газта в решителните мигове срещу Краинович

A post shared by ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) on Feb 15, 2018 at 3:19am PST

Димитров спаси четири брейк бола в петия гейм на първия сет, в който никой не можа да пробие противника си. Колкото и солиден да бе от начален удар, обаче, Краинович се пропука в решителен момент в тайбрека и с двойна грешка подари два сет пойнта на хасковлията, който се възползва веднага. Отново в решителния момент на вторият сет Димитров демонстрира по-голямата си класа и направи пробив - единствения в мача - за 6:5, след което затвори мача убедително, напук на съмняващите се в психологическата му устойчивост в напрегнати мигове.

.@GrigorDimitrov sconfigge Krajinovic per 7-6(4) 7-5! #tennis #ATP pic.twitter.com/zE3tJl7DBr — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 15, 2018

Григор ще срещне Андрей Рубльов, когото елиминира на Australian Open, а наградата ще бъде изкачване с една позиция в световната ранглиста, тъй като хасковлията вече изравни миналогодишното си представяне в Ротердам, когато загуби в три сета от Давид Гофен, когото бе елиминирал на Australian Open и след това на финала в София.



ПЪРВИ СЕТ



Григор започна с два невкарани първи сервиса и грешка от бекхенд от основната линия, но след това компенсира с два чудесни невърнати начални удари по диагоналите. Форхенд уинър от около метър пред основната линия му даде аванс от 1:0. Краинович също нямаше особени проблеми да защити своето подаване, като демонстрира добро движение на основната линия и тормозеше българина с дълбоки удари, почти на линиите.



В следващия гейм при сервис на Димитров се стигна до 30-30, заради грешки на подаващия, но пък той точно тогава повиши качеството на началния си удар и поведе отново. Крайнович обаче не трепваше на сервис и продължи да бъде убедителен, като бързо-бързо възстанови равенство.

Ohhhhh @GrigorDimitrov, you know how to entertain us



Running forehand level: expert.#abnamrowtt pic.twitter.com/0YUMDNWy4v — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2018

Григор трябваше да спасява три точки за пробив след грешки от бекхенд и недостатъчно прецизен сервис, но точно пък в тези невралгични моменти подаването му бе впечатляващо и реално той се "спаси" именно с него. Четвъртият брейк-бол също бе предизвикан от бекхенд в мрежата на Димитров, който и срещу Сугита показа слабост по отношение на настройката на краката си преди изпълнение на точно този удар. В крайна сметка отлично дълго разиграване, завършено с печелившо воле от мрежата, сложи щастлив край на проточилия се пети гейм.



След него обаче и двамата спечелиха категорично подаванията си и набързо доведоха резултата до 4:3, този път без никакви критични ситуации. При 4:4 обаче пак се стигна до 40-40, защото Димитров направи първата си двойна грешка, а и Краинович по-успешно натискаше втория сервис на българина, чието първо подаване не му бе верен помощник. Изящен уинър от форхенд по диагонала на два пъти се оказа печелившо решение за Григор и той стигна до 5:4.



При 5:5 статистиката показваше, че процентът на вкаран първи сервис е само 58% за Димитров и 72% за съперника му. Ас номер 5 за Григор обаче му осигури преднина от 6:5 и сърбинът отново трябваше да сервира за оставане в сета, а към този момент той бе играл само седем точки на втори сервис и бе загубил само една на първо подаване.

Hang time! @GrigorDimitrov #abnamrowtt pic.twitter.com/2iOuy3vpOV — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2018

В 12-ия гейм Димитров направи най-добрия си уинър за 40-40 - минаващ форхенд от движение по диагонала, но за съжаление не можа да се възползва от колебанията в сервиса на сърбина - тайбрек. Първата двойна грешка на Краинович в мача в тайбрека осигури два сетбола на Григор, а нова грешка от форхенд осигури успех на българина!



Oще в първия гейм на следващата част Димитров получи първата си точка за пробив в мача, но отново не можа да се възползва от предимството си на корта в получилите се разигравания. Сърбинът се защитаваше отлично и се придвижваше атлетично, с което успя "на контраатака" да се опази от ранен пробив. Чудесен форхенд уинър по обратната права пък осигури на Григор изравняване на резултата на 2:2 от деликатната позиция при 40-30.



По подобие на първия сет, втората част също се развиваше без пропуквания на сервиращите и двамата си разменяха щафетата за спечелване на подаванията. С изключение на случилото се в първия гейм, то Димитров не можеше да стигне до точка за пробив. При 3:4 българинът трябваше да премине през дюс, но с два мощни сервиса си направи "живота лесен" и изравни.



При 5:5 Григор вкара и четирите си ретура, а Крайнович изпитваше проблеми на първо подаване, докато пък зрителите се насладиха на две страхотни отигравания на хасковлията - бекхенд уинър по правата и минаващ форхенд слайс на мрежата. Световният номер 5 се възползва търпеливо от третия си шанс за брейк и поведе в ключов момент от двубоя с 6:5. Последва комфортен сервис-гейм, придружен с 13-ия ас, който сложи край на мача в полза на Димитров - 7:6(4), 7:5 за 1 час и 46 минути.



