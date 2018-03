Тенис Гришо прави българските деца щастливи (снимки) 15 февруари 2018 | 13:46 - Обновена 0 0 0 0 6



Вчера Гришо стартира с победа на турнира в Ротердам, а веднага след успеха си над японеца Юичи Сугита с 6:4, 7:6(5) бе обграден от много българчета, които искаха да снимат с родения в Хасково тенисист и да получат автограф от него.



Гришо не пропусна да направи щастливо всяко едно дете, което го е помолило за автограф или снимка и търпеливо изчака на корта, докато дари усмивка и на последния малчуган в залата.

What. A. Match. @GrigorDimitrov prevails 6-4 7-6 (5) but how good was @sugitayuichi88 in defeat? #abnamrowtt pic.twitter.com/fKwDenAmdR — Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2018 Grigor Dimitrov is moving on! No. 5 withstands strong Yuichi Sugita and takes the match 6-4, 7-6#abnamrowtt pic.twitter.com/4qaVb0hdh3 — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 14, 2018

