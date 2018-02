ПьонгЧанг 2018 Сензационна титла в индивидуалния старт при жените в ПьонгЧанг 15 февруари 2018 | 11:49 - Обновена 0 0 0 0 2

#PYEONGCHANG2018: Big surprise in the individual #biathlon women: Hanna Oeberg wins the Olympic title. 1st Hanna Oberg 2nd Anastasyia Kuzmina, 3rd Laura Dahlmeier (3 Medals in 3 events) pic.twitter.com/9TtybNIPzq — Passion_Sport (@Passion__Sport) February 15, 2018

Втора остана Анастасия Кузмина от Словакия, а бронзът е за германката Лаура Далмайер. От българките най-добре се представи Даниела Кадева, която завърши 53-а.



Хана Йоберг, 22-годишна, стреля без грешка в четирите стрелби, демонстрира перфектно ски-бягане и финишира първа за време 41:07.2 минути. Шведката не бе считана за претендент за призовите места и след края състезанието дълго не можеше да повярва на успеха си.



Йоберг бе в миманса на женския биатлон до момента, като миналата година в индивидуалния старт остана 55-а на световното първенство в Хохфилцен. През този сезон най-доброто постижение в индивидуална дисциплина за Световната купа бе 21-о място.



Йоберг обаче демонстрира най-доброто от себе си в точния момент и спечели олимпийско злато, което е първо за Швеция в индивидуалния старт при дамите.



Втора остана Анастасия Кузмина от Словакия, която направи две грешки в стрелбата и завърши на 24,7 секунди след победителката. Кузмина е двукратна олимпийска шампионка в спринта от Ванкувър 2010 и Сочи 2014. Състезателката има и два сребърни медала в преследването - от Ванкувър 2010 и от настоящите Игри в Пьончан.



Бронзовото отличие в днешния индивидуален старт остана за фаворитката Лаура Далмайер от Германия. Далмайер, двойна олимпийска шампионка в Пьончан в спринта и преследването, сбърка още при първата стрелба и макар тази грешка да се оказа единствена до края, й попречи да се бори за нещо повече от бронза. Германката финишира на 41,2 секунди след победителката.

WOW! What a performance from Hanna Oeberg in the #biathlon!



She's put herself in the gold-medal position - will anyone take her spot?



Watch now on @BBCRedButton and here: https://t.co/WLnJuaXeXW #pyeongchang2018 #bbcolympics pic.twitter.com/Hvmiqmxyo5 — BBC Sport (@BBCSport) February 15, 2018

От българките най-добре се представи Даниела Кадева, която завърши 53-а. Кадева се движеше отлично и стреля чисто в първите две стрелби. След това направи три грешки на стрелбището и остана извън първите 50, като завърши на 5:45.5 минути след шампионката.



Другите три българки останаха назад в класирането - Стефани Попова е 77-а с 5 грешки в стрелба и изоставане от 9:13.1 минути след победителката; Десислава Стоянова е 79-а със 7 грешки и изоставане от 9:18.7; Емилия Йорданова е 82-а от 87 участнички с 6 грешки, на 9:49.1 след Йоберг.



класиране 15 км индивидуално, жени:



1. Хана Йоберг (Швеция) 41:07.2 минути (0 грешки в стрелбата)

2. Aнастасия Кузмина (Словакия) 41:31.9 (2)

3. Лаура Далмайер (Гемания) 41:48.4 (1)

4. Франсиска Пройс (Германия) 42:06.9 (0)

5. Паулина Фялкова (Словакия) 42:09.5 (1)

6. Moника Хойниш (Полша) 43:02.0 (1)

------------------------------

53. Даниела Кадева (България) 46:52.7 (3)

77. Стефани Попова (България 50:20.3 (5)

79. Десислава Стоянова (България) 50:25.9 (7)

82. Eмилия Йорданова (България) 50:56.3 (6) Шведката Хана Йоберг сензационно спечели олимпийската титла в индивидуалния старт на 15 км жени в биатлона на Олимпиадата в Пьончан.Втора остана Анастасия Кузмина от Словакия, а бронзът е за германката Лаура Далмайер. От българките най-добре се представи Даниела Кадева, която завърши 53-а.Хана Йоберг, 22-годишна, стреля без грешка в четирите стрелби, демонстрира перфектно ски-бягане и финишира първа за време 41:07.2 минути. Шведката не бе считана за претендент за призовите места и след края състезанието дълго не можеше да повярва на успеха си.Йоберг бе в миманса на женския биатлон до момента, като миналата година в индивидуалния старт остана 55-а на световното първенство в Хохфилцен. През този сезон най-доброто постижение в индивидуална дисциплина за Световната купа бе 21-о място.Йоберг обаче демонстрира най-доброто от себе си в точния момент и спечели олимпийско злато, което е първо за Швеция в индивидуалния старт при дамите.Втора остана Анастасия Кузмина от Словакия, която направи две грешки в стрелбата и завърши на 24,7 секунди след победителката. Кузмина е двукратна олимпийска шампионка в спринта от Ванкувър 2010 и Сочи 2014. Състезателката има и два сребърни медала в преследването - от Ванкувър 2010 и от настоящите Игри в Пьончан.Бронзовото отличие в днешния индивидуален старт остана за фаворитката Лаура Далмайер от Германия. Далмайер, двойна олимпийска шампионка в Пьончан в спринта и преследването, сбърка още при първата стрелба и макар тази грешка да се оказа единствена до края, й попречи да се бори за нещо повече от бронза. Германката финишира на 41,2 секунди след победителката.От българките най-добре се представи Даниела Кадева, която завърши 53-а. Кадева се движеше отлично и стреля чисто в първите две стрелби. След това направи три грешки на стрелбището и остана извън първите 50, като завърши на 5:45.5 минути след шампионката.Другите три българки останаха назад в класирането - Стефани Попова е 77-а с 5 грешки в стрелба и изоставане от 9:13.1 минути след победителката; Десислава Стоянова е 79-а със 7 грешки и изоставане от 9:18.7; Емилия Йорданова е 82-а от 87 участнички с 6 грешки, на 9:49.1 след Йоберг.1. Хана Йоберг (Швеция) 41:07.2 минути (0 грешки в стрелбата)2. Aнастасия Кузмина (Словакия) 41:31.9 (2)3. Лаура Далмайер (Гемания) 41:48.4 (1)4. Франсиска Пройс (Германия) 42:06.9 (0)5. Паулина Фялкова (Словакия) 42:09.5 (1)6. Moника Хойниш (Полша) 43:02.0 (1)------------------------------53. Даниела Кадева (България) 46:52.7 (3)77. Стефани Попова (България 50:20.3 (5)79. Десислава Стоянова (България) 50:25.9 (7)82. Eмилия Йорданова (България) 50:56.3 (6)

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3699 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1