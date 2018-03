Тенис Джон Иснър изненадващо отпадна в Ню Йорк 15 февруари 2018 | 11:27 0 0 0 0 0

A smile as big as the Big Apple itself.@RaduAlbot upsets John Isner to reach the @NewYorkOpen quarterfinals.#NYOpen pic.twitter.com/l0nFlB41Y2 — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2018

Американецът, полуфиналист в надпреварата през 2013 година, наниза 28 аса, но това не беше достатъчно, след като допусна решаващ пробив в шестия гейм на третия сет. Албот ще играе на четвъртфиналите срещу трикратния шампион Кей Нишикори (Япония).

28 aces from John Isner and he still lost to Albot pic.twitter.com/pTO2chJuIu — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) February 15, 2018

Поставеният под номер 5 Нишикори се справи с руснака Евгени Донской с 6:2, 674. Японецът играе в първия си турнир на ниво АТР от август миналата година, след като се възстанови от контузия на китката на дясната ръка.



Номер 4 Адриан Манарино отстрани във втория кръг Петер Гойовчик с 6:7(5), 7:5, 4:1 и отказване на германеца заради травма. Манарино ще срещне на четвъртфиналите испанския квалификант Адриан Менендес-Масейрас, който се справи с друг французин Жереми Шарди със 7:5, 7:6 (5). Молдовецът Раду Албот елиминира изненадващо представителя на домакините Джон Иснър и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в зала в Ню Йорк с награден фонд 668 хиляди долара. Албот, 91-и в световната ранглиста, победи третия в схемата Иснър със 7:6(5), 3:6, 6:3 след малко повече от два часа игра.Американецът, полуфиналист в надпреварата през 2013 година, наниза 28 аса, но това не беше достатъчно, след като допусна решаващ пробив в шестия гейм на третия сет. Албот ще играе на четвъртфиналите срещу трикратния шампион Кей Нишикори (Япония).Поставеният под номер 5 Нишикори се справи с руснака Евгени Донской с 6:2, 674. Японецът играе в първия си турнир на ниво АТР от август миналата година, след като се възстанови от контузия на китката на дясната ръка.Номер 4 Адриан Манарино отстрани във втория кръг Петер Гойовчик с 6:7(5), 7:5, 4:1 и отказване на германеца заради травма. Манарино ще срещне на четвъртфиналите испанския квалификант Адриан Менендес-Масейрас, който се справи с друг французин Жереми Шарди със 7:5, 7:6 (5).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1814

1