Шампионката Шифрин: Вторият манш беше луд!

"Вторият манш беше луд. Рискувах максимално, дадох всичко от себе си. Страхотно е. Заради забавянето в програмата най-важното беше да запазиш спокойствие, да не се поддадеш на напрежението. Имахме допълнителни дни и в тях тренирах много здраво. С всеки ден се чувствах по-добре. Увереността ми нарастваше, а формата ми се подобряваше.

Mikaela Shiffrin with a golden performance in women's giant slalom pic.twitter.com/U8YpYj50tI — Sports Illustrated (@SInow) February 15, 2018

На старта днес въобще не бях нервна. Исках просто да дам най-доброто от себе си и да видя какво ще стане. След първия манш, в който бях втора, си казах, че нищо не е свършило и има още едно спускане, в което трябва да бъда максимално бърза. Получи се и съм много щастлива", коментира шампионката Шифрин, за която това е второ олимпийско злато след това от Сочи 2014 в слалома.



"Невероятно е. Просто изключително. Момчетата в спускането по-рано днес (Аксел Лунд Свиндал и Киетил Янсруд) взеха злато и сребро, а аз успех да ги последвам и също да се кача на подиума. Дадох най-доброто от себе си и спечелих сребро, просто нямам думи. Надявам се да спечелим още отличия в следващите състезания", сподели Мовинкел. Тя досега е била само веднъж на подиума в Световната купа в дисциплината, а донесе първия олимпийски медал за Норвегия в ските при дамите от 1936 година.

Mikaela Shiffrin is golden once again. pic.twitter.com/2Ns9m6kr8e — CBS Sports (@CBSSports) February 15, 2018

"Бях много нервна. Опитах да карам възможно най-добре. Второто ми спускане не беше перфектни, но просто се молех времето ми да е силно и да бъда възможно най-напред, когато финиширам. Видях, че изоставам на 7 стотни зад Мовинкел и си помислих, че ще изпусна медала. Много съжалявам за Мануела (Мьолг, която водеше след първия манш, но остана осма в крайното класиране), защото сме много добри приятелки", каза пък бронзовата медалистка Бриньоне, която за първи път в кариерата си стига до олимпийско отличие.

