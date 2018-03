Бойни спортове Юбенк: Ще пенсионирам Гроувс 15 февруари 2018 | 09:49 0 0 0 0 3 Groves responds to Eubank Jnr's trash talk in spectacular fashion... #GrovesEubank pic.twitter.com/AVUbfceDCK — The Sportsman (@TheSportsman) February 14, 2018

"В събота ще превъзхождам Джордж още от първия рунд. Ще го накажа за високомерието - сподели Юбенк. - Знае как да губи. Падал е с нокаут. Брадичката му е мека. А аз нямам загуба с нокаут. Сериозно ще пострада. Възможно е да го пенсионирам." Крис Юбенк се закани да пенсионира световния шампион в суперсредна категория Джордж Гроувс. Двамата британци ще се бият на 17 февруари в Манчестър. Техният двубой е полуфинал от турнира Световни боксови суперсерии за трофея Мохамед Али."В събота ще превъзхождам Джордж още от първия рунд. Ще го накажа за високомерието - сподели Юбенк. - Знае как да губи. Падал е с нокаут. Брадичката му е мека. А аз нямам загуба с нокаут. Сериозно ще пострада. Възможно е да го пенсионирам."

