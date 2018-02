Формула 1 Първо запалване на двигателя Хонда от Торо Росо (видео) 15 февруари 2018 | 07:55 - Обновена 0 0 0 0 0 Торо Росо запалиха за първи път двигателя Хонда преди началото на кампания 2018. В момента тимът смени Макларън като единствен клиент на японския производител. Навръх Св. Валентин (просто съвпадение) Торо Росо пуснаха кратко видео, което показва първото стартиране, както и двамата пилоти Брендън Хартли и Пиер Гасли, които изпробват седалките си. What a fantastic Valentine's Day, the STR13 and the Honda RA618H finally meet pic.twitter.com/vEY14v28Aw — Toro Rosso (@ToroRosso) 14 февруари 2018 г. Хонда се надява новото сътрудничество да върне тяхната накърнена репутация във Формула 1 след трите години ходене по мъките с Макларън. По принцип въпросното партньорство трябваше да продължи 10 години, но бе прекратено скоро след като отборът загуби търпение заради постоянните проблеми. Торо Росо публикува и забавен туит, в който се отнасят с позитивен хумор към перипетиите на Хонда отпреди: "Бяха ли нужни 6 опита, за да стартира двигателя? Не, запали от раз. Нали разбирате, че във видеото е двигателя на Хонда от миналата година? Да, наблюдателни приятелю, нали ние го отбелязахме. Няма как да покажем новия двигател, нали… Двигателят взриви ли се? Напротив, стартира си по план. Фабриката подпали ли се след като тръгна двигателя? Фабриката е в идеално състояние, благодарим за загрижеността! Успех, защото ще ви е необходим! Това не е точно въпрос, но благодарим…" There is plenty of interest around our fire-up, this FAQ might help a bit pic.twitter.com/tPTKcMc0zY — Toro Rosso (@ToroRosso) 14 февруари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



