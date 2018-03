Бойни спортове Уайлдър: Харесвам Паркър, но искам Джошуа да спечели 14 февруари 2018 | 18:02 - Обновена 0 0 0 0 12 Световният шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (39-0, 38 КО) призна, че има симпатии към шампиона на WBO Джоузеф Паркър (24-0, 18 КО), но също така допълни, че не би искал новозеландеца да спечели предстоящата му среща с шампиона на IBF, IBO и WBA Антъни Джошуа (20-0, 20 КО). Не е тайна, че Уайлдър иска да се изправи на ринга срещу Джошуа в двубой, който може да бъде най-доходоносният в неговата кариера, но ако британецът загуби мача с Джоузеф Паркър, тези планове ще пропаднат. Starting off the week like a Champ! #MondayMotivation pic.twitter.com/hEJtmTibcM — PBC (@premierboxing) 12 февруари 2018 г. "Харесвам Паркър, но бих излъгал, ако кажа, че искам той да победи, но все пак му пожелавам успех. Причината е проста - целият свят иска да види среща между мен и Джошуа. Това ще бъде най-големият двубой в историята в тежка категория. Затова искам Антъни Джошуа да победи, но това е брутален спорт и всичко може да се случи", заяви Дионтей Уайлдър. "Бронзовият бомбардировач" също призна, че преди време е давал съвети на Паркър, които ако сега бъдат спазени, новозеландецът ще се представи на доста добро ниво. As an Elite Fighter Nobody understands the sacrifice we deal with. March 3rd #WilderOrtiz will be #EPIC. If youre really about this World takeover movement head to https://t.co/FYRgvdvS05 and get your T-shirt @represent

One Champion. One Face. One Name.

"Преди време дадох някои ценни съвети на Паркър, които ще ми бъдат от полза, ако успее да изпълни правилно. Той трябва да стои ниско и да нанася удари, освен това трябва непрекъснато да движи главата си. Ако Паркър направи това, той със сигурност ще види пропуски в защитата на Антъни Джошуа. Когато човек изглежда силен и мускулест, това не означава, че той ще размаже всички", сподели Дионтей Уайлдър. Дългоочакваният двубой за обединяване на коланите в тежка категория между Антъни Джошуа и Джоузеф Паркър ще се състои на 31-ви март на стадион "Принсипалити" в Кардиф, Уелс.

