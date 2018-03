ПьонгЧанг 2018 Словенски нокаут за САЩ 14 февруари 2018 | 17:48 - Обновена 0 0 0 0 3



Словенците първи имаха шанса да открият резултата, но бранителят на американския тим Ноа Уелч жертвоготовно се хвърли към опразнената от Райън Заполски врата, за да спаси с тяло изстрела на Сабахудин Ковачевич. Спасили се от ранен гол, американците заиграха по-активно и Брайън О'Нийл даде преднина на символичните домакини малко повече от две минути преди края на първата третина. В средата на втората част 20-годишният Джордан Грийнуей покачи на 2:0, като така приключи и втората част на мача.

USA loses to Slovenia, a country the size of New Jersey. — Matthew Bové (@Matt_Bove) February 14, 2018

Словения започна по-активно последнат третина и 5:49 минути след началото и Ян Урбаш намали на 1:2. Словенците продължиха да натискат в търсене на изравнителното попадние и минути и 37 секунди преди края на редовното време стигнаха до него. Блаж Грегорич асистира на Ян Муршак, който от близка дистанция прати шайбата за втори път в мрежата на Заполски за 2:2 и прати мача в продължение.

Slovenia laittaa heti kiekkoturnauksen kärkeen kunnon sensaation!! 3-2-jatkoaikaosuma Jan Mursakin lavasta! USA on lyöty! #pyeongchangfi #olympialaiset pic.twitter.com/9pYcFpFoa1 — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) February 14, 2018

Добавеното време продължи едва 38 секунди, след като Муршак вкара втория си гол в мача и така Словения записа едва третата си победа на олимпийски игри. Вмач от група "В" на олимпийския хокеен турнир при мъжете в ПьонгЧанг, Словения стигна до шокираща победа над САЩ с 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) след продължение. Словенците, подобно на словаците, изоставаха с 0:2, но направиха пълен обрат, стартирал в третата третина на мача.Словенците първи имаха шанса да открият резултата, но бранителят на американския тим Ноа Уелч жертвоготовно се хвърли към опразнената от Райън Заполски врата, за да спаси с тяло изстрела на Сабахудин Ковачевич. Спасили се от ранен гол, американците заиграха по-активно и Брайън О'Нийл даде преднина на символичните домакини малко повече от две минути преди края на първата третина. В средата на втората част 20-годишният Джордан Грийнуей покачи на 2:0, като така приключи и втората част на мача.Словения започна по-активно последнат третина и 5:49 минути след началото и Ян Урбаш намали на 1:2. Словенците продължиха да натискат в търсене на изравнителното попадние и минути и 37 секунди преди края на редовното време стигнаха до него. Блаж Грегорич асистира на Ян Муршак, който от близка дистанция прати шайбата за втори път в мрежата на Заполски за 2:2 и прати мача в продължение.Добавеното време продължи едва 38 секунди, след като Муршак вкара втория си гол в мача и така Словения записа едва третата си победа на олимпийски игри.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4116 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1