Още една тенисистка показа всичко от себе си (видео + галерия)

Американската тенисистка Слоун Стивънс последва примера на колежката си Южени Бушар и позира оскъдно облечена за “Sports Illustrated”. Шоколадовата красавица се снима по доста изрязани бански, а на някои от фотосите дори не носи горнище.

Въпреки че 24-годишната спортистка не успя да пожъне същия успех като канадката, тя сподели, че не се вълнува особено от мнението на хората.

I am so proud to be a part of this issue. Thank you @SI_Swimsuit for being such an amazing platform for women of ALL different body types. This one is for us, ladies ♥ pic.twitter.com/5OSREALWbh